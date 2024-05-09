Ліга Європи

Продовжать свою фантастичну серію "фармацевти"?

Головний тренер леверкузенського Баєра Хабі Алонсо поділився очікуваннями від матчу-відповіді 1/2 фіналу Ліги Європи з римською Ромою. Цитує іспанця сайт журналіста Альфредо Педулли.

"На нас чекає топовий матч у прекрасній атмосфері. Півфінал Ліги Європи — це велика подія. Досі пам'ятаю, як вболівальники вітали нас на Бісмаркштрассе минулого року. Це було неймовірно.

Матч-відповідь — це завжди небезпечна ситуація, навіть, якщо ми підходимо до нього з перевагою у два голи. Якби вони нам забили у першій грі, матч швидко змінився б, як і доля попереднього раунду. Нам доведеться бути гранично сконцентрованими від самого початку і до кінця.

Ми не забули минулорічний біль (поразку у півфіналі Ліги Європи сезону-2022/23 від Роми 0:1, 0:0 — ред.). Ми маємо зробити правильні висновки, щоб цього разу відсвяткувати вихід у фінал разом з нашими вболівальниками", — заявив Алонсо.

Перший матч між Ромою та Баєром завершився перемогою колективу Хабі Алонсо із рахунком 2:0. Друга гра відбудеться сьогодні, о 22:00 за київським часом.