Ліга Європи

Football.ua разом з GGBET згадує попередні матчі між італійським та німецьким клубами.

У середу, 22 травня, відбудеться фінал другого за престижністю єврокубку — Ліги Європи УЄФА, в якому італійська Аталанта зіграє проти непереможного німецького Баєра з Леверкузена.

Football.ua вирішив згадати історію протистоянь між цими командами, яка виявилася дуже короткою – команди проведуть лише третій очний матч у своїй історії.

Обидва матчі фіналістів Ліги Європи пройшли у цьому ж турнірі у 2022 році, коли вони зустрілися на стадії 1/8 фіналу.

Компанія GGBET пропонує на цей матч наступні коефіцієнти: перемога Аталанти - 4.38, нічия — 3. 71, успіх Баєра — 1.86. Дивіться лінію GGBET на сайті та знайдіть для себе цікавий матч.

10 березня 2022 року. Перший матч 1/8 фіналу Ліги Європи. Аталанта — Баєр 3:2

У першому матчі Аталанта зробив важливий крок на шляху до чвертьфіналу турніру, обігравши Баєр на своєму полі.

Перша половина першого тайму залишилася за німцями, де головною особою на полі був Чарлес Арангіс. Спершу він потрапив у штангу зі штрафного, а через дві хвилини відкрив рахунок після атаки у кілька дотиків — Діабі віддав на Паласіоса, а той Вірцу, який знайшов Арангіса на куті штрафного майданчика, звідки Чарлес не промазав.

Потім прокинулась команда Джан-П'єро Гасперіні, а головним чудотворцем на полі став український півзахисник Руслан Маліновський.

Спочатку Руслан вивів на ударну позицію Толой, але той вистрілив точно в руки Градецькі. За кілька хвилин Маліновський зіграв у стінку з Муріелем і сам зрівняв рахунок на табло. Ще через дві хвилини Аталанта вдруге вразила ворота "фармацептів" — Маліновський побачив у штрафному майданчику Муріеля і той вбив м'яча у сітку воріт, вивівши "бергамасків" уперед.

Наприкінці першого тайму Аталанта мала ще два чудові шанси, але спочатку удар Дзаппакости був відбитий воротарем, а потім Маліновський міг оформити дубль, але з вигідної позиції ударом головою промазав по воротах.

Тим не менш, на старті другого тайму Руслан виправився і знову вивів під удар Муріеля, який оформив дубль та збільшив перевагу італійців.

Аталанта продовжувала тиснути на німців завдяки своєму фірмовому пресингу та контрпресингу, а Баєр нічого не міг вдіяти та лише кілька разів закріплювався на половині поля суперника, і лише сольний прохід Діабі допомогли скоротити відставання у рахунку та подарувати надію для німців.

Загалом Аталанта провела дуже добрий матч, але могла забити набагато більше. Однак Баєр вистояв з мінімальною поразкою перед грою у відповідь у Німеччині.

Аталанта – Баєр 3:2

Голи: Маліновський, 23, Муріель, 25, 49 – Арангіс, 11, Діабі, 63.

Аталанта: Муссо – Толой, Демірал, Джимсіті (Паломіно, 69) – Гатебур, де Рон, Фройлер, Дзаппакоста (Мехле, 77) – Коопмейнерс – Маліновський (Бога, 69), Муріель (А. Міранчук, 77).

Баєр: Градецькі – Фрімпонг (Фосу-Менса, 80), Та, Тапсоба, Баккер – Арангіс, Паласіос – Діабі, Вірц (Азмун, 85), Адлі (Паулінью, 80) – Аларіо (Коссуну, 61).

Попередження: Толой – Баккер, Вірц.

17 березня 2022 року. Матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи. Баєр — Аталанта 0:1

У матчі-відповіді Джан-П'єро Гасперіні вирішив зіграти більш оборонно і за рахунком, оскільки ситуація дозволяла, а ось Баєру доводилося атакувати. При цьому німцям не могли допомогти два ключові гравці — Джеремі Фрімпонг та Флоріан Вірц, які опинилися в лазареті.

Вже на сьомій хвилині Баєр міг вирівнювати ситуацію, але Адлі не скористався чудовим шансом, пробивши точно в голкіпера Муссо з лінії штрафного майданчика.

Аталанта здебільшого діяла на контратаках та стандартах, які, по суті, ні до чого небезпечного не приводили.

На самому початку другого тайму Баєр знову втратив неймовірний шанс і знову Адлі, який вибіг віч-на-віч з воротарем та знову пробив у Муссо.

До останніх хвилин німецька команда намагалася знайти шанси біля воріт Муссо, але всі спроби були марними, а ось підопічні Джан-П'єро Гасперіні свій шанс знайшли.

У компенсований час Жеремі Бога пробіг половину поля, обіграв суперника та увійшовши до штрафного майданчика точно пробив по воротах — 1:0. До слова, івуарієць вийшов на поле замість Маліновського.

Баєр – Аталанта 0:1

Гол: Бога, 90+1.

Баєр: Градецькі — Та, Таспоба, Інкап'є — Фосу-Менса (Белларабі 61), Паласіос (Азмун 61), Арангіс (Аларіо 82), Баккер — Демірбай (Андріх 61) — Діабі, Адлі.

Аталанта: Муссо — Паломіно, Демірал, Толої (Джимсіті 10) — Дзаппакоста (Пеццелья 79), Фройлер, де Роон, Хатебур — Коопмейнерс, Маліновський (Бога 65) — Муріель (Пессіна 79).

Попередження: Фосу-Менса, Андріх, Діабі.

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