Ліга Європи

Керманич Баєра висловився про майбутній фінал Ліги Європи проти Аталанти.

У рамках фінального матчу Ліги Європи на нас чекає протистояння між бергамською Аталантою та леверкузенським Баєром, яке пройде на Авіва Стедіум у Дубліні.

Головний тренер "фармацевтів" Хабі Алонсо поділився очікуваннями від майбутньої зустрічі з бермагасками, в якій визначиться володар другого за престижем єврокубкового трофею.

"Ми добре знайомі з Аталантою, проте це команда, яка продовжує прогресувати та розвиватися. Ми грали проти подібних команд у Німеччині, але головне, що завтра має значення — це менталітет.

У нас є план на гру, але гравці все ще зберігають ту прекрасну атмосферу від святкування титулу в суботу, і ми хочемо скористатися нею.

Бути у фіналі в якості гравця і як тренер — це різна справах. Коли м’яч котиться, настає час гравців. Але я дуже впевнений у своїй команді. Вони це зроблять", — цитує слова Хабі Алонсо офіційний сайт УЄФА.

Фінальний матч Ліги Європи Аталанта — Баєр Леверкузен відбудеться у середу, 22 травня, о 22:00 за київським часом.