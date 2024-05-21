Ліга Європи

Керманич Аталанти висловився про майбутній фінал Ліги Європи проти Баєра.

У рамках фінального матчу Ліги Європи на нас чекає протистояння між бергамською Аталантою та леверкузенським Баєром, яке пройде на Авіва Стедіум у Дубліні.

Головний тренер бергамасків Джан П'єро Гасперіні поділився очікуваннями від майбутньої зустрічі з "фармацевтами", в якій визначиться володар другого за престижем єврокубкового трофею.

"Ми віримо, що зробити абсолютно все, що потрібно було для підготовки, тому ми просто прагнемо якнайшвидше зіграти цей матч.

Ми перебуваємо в найкращому психологічному та фізичному стані. Ми усвідомлюємо, що протистоятимемо чудовій команді. Добре знаємо, що Леверкузен наразі є непереможним, і ми знаємо, що вони провели чудовий сезон.

Результати, яких вони досягли в цьому сезоні, не є випадковими. Звичайно, дрібні деталі можуть вплинути на фінал. Ми повинні поважати їх і намагатися швидко адаптуватися до наших суперників", — цитує слова Гасперіні офіційний сайт УЄФА.

Фінальний матч Ліги Європи Аталанта — Баєр Леверкузен відбудеться у середу, 22 травня, о 22:00 за київським часом.