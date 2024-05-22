Ліга Європи

Впевнена гра нігерійця може принести Аталанті звитягу над Баєром.

У рамках фіналу Ліги Європи УЄФА-2023/24 Аталанта номінально приймає Баєр на Авіва Стедіум в ірландському Дубліні.

Нападник італійського клубу Адемола Лукман уже двічі зумів відзначитися голом протягом першого тайму зустрічі. На 12-й хвилині поєдинку 26-річний нігерієць вирвався з-за спини Паласіоса та ударом в один дотик вразив кут воріт після прострілу Дзаппакости. На 26-й хвилині Лукман обіграв опонента на підступах до штрафного й пробив точно в дальній нижній кут, оформивши дубль.

Раніше у фіналах єврокубків із нігерійців забивали лише півзахисники Алекс Івобі (ЛЄ-2018/19, Челсі — Арсенал 4:1) та Джо Арібо (ЛЄ-2021/22, Айнтрахт — Рейнджерс 2:1). За даними OptaJoe, Лукман став першим африканцем, якому вдалося оформити дубль у вирішальному поєдинку турніру УЄФА.

Загалом, на рахунку нападника тепер 14 голів і 8 асистів у 43 матчах за Аталанту в усіх турнірах протягом поточної кампанії.

Нагадаємо, на нашому сайті доступна текстова онлайн-трансляція фіналу Ліги Європи УЄФА-2023/24, в якому колективу Джан П'єро Гасперіні протистоїть Баєр.