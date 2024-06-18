Сьогодні, 18 червня, відбулося жеребкування першого раунду кваліфікації Ліги Європи.

На цій стадії турніру зіграють 12 команд.

Результати жеребкування:

Ботєв (Болгарія) — Марібор (Словенія)

Ельфсборг (Швеція) — Пафос (Кіпр)

Пакш (Угорщина) — Корвінул (Румунія)

Шериф (Молдова) — Зіра (Азербайджан)

Ллапі (Косово) — Вісла Краків (Польща)

Ружомберок (Словаччина) — Тобол (Казахстан)

Матчі першого відбіркового раунду пройдуть 11 та 18 липня.

Раніше стали відомі пари першого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.