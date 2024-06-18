Для першого раунду сформовано шість пар.
ФК Шериф
18 червня 2024, 19:20
Сьогодні, 18 червня, відбулося жеребкування першого раунду кваліфікації Ліги Європи.
На цій стадії турніру зіграють 12 команд.
Результати жеребкування:
Ботєв (Болгарія) — Марібор (Словенія)
Ельфсборг (Швеція) — Пафос (Кіпр)
Пакш (Угорщина) — Корвінул (Румунія)
Шериф (Молдова) — Зіра (Азербайджан)
Ллапі (Косово) — Вісла Краків (Польща)
Ружомберок (Словаччина) — Тобол (Казахстан)
Матчі першого відбіркового раунду пройдуть 11 та 18 липня.
Раніше стали відомі пари першого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.