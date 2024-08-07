Ліга Європи

Словенський вінгер несподівано виявився непотрібним грецькому клубу.

Колишній півзахисник київського Динамо Беньямін Вербич може залишити склад Панатінаїкоса, повідомляє Sport24.gr.

За інформацією джерела, керівництво грецького клубу та тренерський штаб не розраховують на 30-річного словенця, через що його виключили із заявки команди на матчі кваліфікації Ліги Європи.

Також наголошується, що зараз сторони ведуть переговори щодо дострокового розірвання контракту, який розрахований до літа 2025 року.

Нагадаємо, Вербич виступає за Панатінаїкос з 2022 року, коли залишив Динамо.

Минулого сезону він провів 28 матчів та забив чотири м'ячі. Цього сезону він відіграв лише хвилину в матчах відбору ЛЕ проти Ботєва.

У третьому раунді кваліфікації ЛЕ Панатінаїкос зіграє проти Аякса. Перша гра відбудеться 8 серпня о 21:00 за Києвом.