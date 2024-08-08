Ліга Європи
08 серпня 2024, 22:55
Кривбас поступився Вікторії Пльзень у першій частині дуелі
Команда Юрія Вернидуба виграла перший тайм, але наробила помилок після перерви.
Кривбас — Вікторія, фото ФК Кривбас Кривий Ріг
08 серпня 2024, 22:55
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Кривбас — Вікторія 1:2
Голи: Прінс, 20 — Панош, 48, Вашулін, 69
Кривбас: Кліщук — Понєдєльнік, Романчук, Стецьков, Дібанго — Бізімана — Д. Кузик (Драмбаєв, 66), Вакулко (Аморозо, 81), Твердохліб (Луньов, 55), Микитишин (Соса, 66) — Прінс (Кожушко, 81).
Вікторія: Тврдонь — Две, Гранач, Ємелка — Гавел (Москера, 90+1), Черв (Сойка, 90+5), Калвах, Копіц — Шульц (Ірка, 90+1), Панош (Слончик, 64) — Видра (Вашулін, 46).
Попередження: Прінс, Дібанго, Вакулко — Панош, Вашулін