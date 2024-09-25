Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги Європи, що відбувся 25 вересня 2024 року.
Динамо Київ - Лаціо, Getty Images
25 вересня 2024, 23:24
У рамках першого туру основного раунду Ліги Європи УЄФА-2024/25 київське Динамо зустрілося з римським Лаціо.
Гості досить швидко відкрили рахунок на Фолькспаркштадіон у Гамбурзі завдяки голу Діа. Пізніше Деле-Баширу подвоїв перевагу римлян, а Діа майже одразу ж після цього відзначився своїм другим результативним ударом. Так, на перерву команди пішли за рахунку 3:0 на користь підопічних Марко Бароні.
Гол Булає Діа, 0:1, 5 хвилина:
Гол Фісайо Деле-Баширу, 0:2, 34 хвилина:
Гол Булає Діа, 0:3, 35 хвилина:
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