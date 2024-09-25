Ліга Європи

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги Європи, що відбувся 25 вересня 2024 року.

У рамках першого туру основного раунду Ліги Європи УЄФА-2024/25 київське Динамо зустрілося з римським Лаціо.

Гості досить швидко відкрили рахунок на Фолькспаркштадіон у Гамбурзі завдяки голу Діа. Пізніше Деле-Баширу подвоїв перевагу римлян, а Діа майже одразу ж після цього відзначився своїм другим результативним ударом. Так, на перерву команди пішли за рахунку 3:0 на користь підопічних Марко Бароні.

Гол Булає Діа, 0:1, 5 хвилина:

Гол Фісайо Деле-Баширу, 0:2, 34 хвилина:

Гол Булає Діа, 0:3, 35 хвилина:

Слідкуйте за матчем Динамо — Лаціо в нашій текстовій онлайн-трансляції.