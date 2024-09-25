Ліга Європи

Крістіан Еріксен взяв активну участь в обох голах в матчі (1:1).

В рамках першого туру загального етапу Ліги Європи Манчестер Юнайтед приймав на своєму полі Твенте. В стартовому складі "червоних дияволів" з'явились Мануель Угарте та Гаррі Магвайр. З перших хвилин манкуніанці заволоділи ігровою ініціативою, але перший момент створили саме гості - Далот подарував м'яч супротивнику на фланзі, а після прострілу Ламмерс не влучив в дальній кут з дуже небезпечної позиції.

Команда Еріка тен Гага намагалась знайти ключ до оборони Твенте флангами — Амад та Рашфорд були доволі активними, але покладались виключно на індивідуальні дії. В середині тайму Хільгерс зрізав м'яч у власні ворота, але Уннершталь продемонстрував відмінну реакцію та свою команду врятував.

Все ж таки "червоні дияволи" досягли свого в першому таймі - Еріксен встиг до м'яча в чужому штрафному та потужним ударом вразив дальній верхній кут. 1:0. Саме за такого рахунку команди пішли на відпочинок. В перерві тренери вирішили обійтись без замін, але було помітно, що Твенте змінив свій план на гру. Гостьова команда почала діяти набагато сміливіше.

Втім, територіальна перевага все одно залишалась за Юнайтед. Але це не врятувало команду тен Гага від пропущеного голу, коли Еріксен втратив м'яч поруч зі своїм штрафним, а Ламмерс прорвався до чужих воріт і вразив ворота Онана. 1:1. Еріксен дав, Еріксен взяв.

Манчестер Юнайтед намагався вирвати перемогу з появою Мейну, Маунта та Гойлунна, але вразити ворота Уннершталя ще раз так і не вдалось. Найкращий момент був на 81 хвилині, коли Угарте виграв підбирання та покотив в центр на Фернандеша, а Бруну трохи забракло влучності, щоб вразити дальній верхній кут. Фінальний свисток арбітра зафіксував нічийний результат.

Манчестер Юнайтед — Твенте 1:1

Голи: Еріксен, 35 - Ламмерс, 68

Манчестер Юнайтед: Онана — Мазрауї, Магвайр, Мартінес, Далот — Угарте Рібейро, Еріксен (Мейну, 80) — Діалло (Гарначо, 66), Фернандеш, Рашфорд (Маунт, 79) — Зіркзе (Гойлунн, 79)

Твенте: Уннершталь — ван Рой, Хільгерс, Брюнс, Салах-Еддін — Регер (Юхан Лагербільке, 84), Влап (К'єле, 61) — Стейн (Ротс, 60) — ван Вольфсвінкель, Ламмерс (Бесселінк, 83), ван Берген (Лтаєф, 74)

Попередження: Мартінес - Брюнс, Ламмерс