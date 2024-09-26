Австралієць радий повернутися на європейську арену.
Постекоглу, getty images
26 вересня 2024, 13:22
Напередодні матчу 1-го туру Ліги Європи між Тоттенгемом та Карабахом, головний тренер "шпор" Анге Постекоглу поділився емоціями від повернення лондонської команди в єврокубки. Його слова наводить офіційний сайт англійського клубу.
"Я справді радий повернутися в єврокубки та схвильований тим, що знову в цьому беру участь.
Я говорив торік, що це була справжня прогалина в нашому календарі, яка не допомагала нам у певну пору року грати у звичайний футбол. Це було непросто, коли ми грали з різними суперниками і надавали всій нашій команді якийсь значущий ігровий час.
Найгірше було сидіти та дивитися, як там грають інші команди. Мені це не сподобалося, тому важливо повернутися в єврокубки.
Новий формат? Я думаю, це цікаво. Очевидно, що це початкова стадія, і буде цікаво подивитися, як вона розвиватиметься. Я вже говорив про це раніше, відчував, що буде щось нове.
Знаєте, на груповому етапі, приблизно після другої або третьої гри, ви наче розуміли, хто гратиме далі, тож, можливо, були якісь затримки, а тепер всі ігри матимуть сенс, тому що всім командам буде за що грати. Це не стандартний підхід матчів "вдома і на виїзді", потрібно буде грати з вісьмома різними командами, у восьми різних стилях футболу, тож це цікаве випробування.
Я думаю, наприкінці ми побачимо, чи справило це той ефект, якого всі хотіли, чи було це більш захопливим упродовж всього виступу, а не тільки на стадії плей-оф, але найголовніше — ми беремо участь у цьому, і, оскільки ми тут, у нас є шанс" — сказав Постекоглу.
Матч між Тоттенгемом та Карабахом відбудеться сьогодні, о 22:00 за київським часом.