Ліга Європи

Австралієць радий повернутися на європейську арену.

Напередодні матчу 1-го туру Ліги Європи між Тоттенгемом та Карабахом, головний тренер "шпор" Анге Постекоглу поділився емоціями від повернення лондонської команди в єврокубки. Його слова наводить офіційний сайт англійського клубу.

"Я справді радий повернутися в єврокубки та схвильований тим, що знову в цьому беру участь.

Я говорив торік, що це була справжня прогалина в нашому календарі, яка не допомагала нам у певну пору року грати у звичайний футбол. Це було непросто, коли ми грали з різними суперниками і надавали всій нашій команді якийсь значущий ігровий час.

Найгірше було сидіти та дивитися, як там грають інші команди. Мені це не сподобалося, тому важливо повернутися в єврокубки.