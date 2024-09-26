Ліга Європи

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1-го туру основного етапу Ліги Європи УЄФА, у якому зіграють Ліон та грецький Олімпіакос.

Французький Ліон та грецький Олімпіакос зіграють у першому турі Ліги Європи УЄФА на Стад Олімпік Ліонне.

П'єр Саж, після поразки в дербі від Марселя (2:3), залучив до стартового складу Тальяфіко ліворуч в обороні, тоді як Шеркі гратиме в центрі поля, а Фофана та Нуама розташуються на флангах атаки.

Хосе Луїс Менділібар, на тлі поразки від Аріса (1:2), використав із перших хвилин Рецоса та Піролу в трійці центральних захисників, тоді як Яремчук долучиться до пари нападників.

Ліон: Перрі — Мейтленд-Найлз, Мата, Чалета-Цар, Тальяфіко — Толіссо, Матич, Шеркі — Фофана, Ляказетт, Нуама.

Запасні: Дешам, Какере, Верету, Орбан, Заха, Тессманн, Абнер, Бенрахма, Кюмбеді, Омарі, Діавара, Мікаутадзе.



Олімпіакос: Цолакіс — Рецос, Карму, Пірола — Родіней, Шикінью, Д. Гарсія, Ессе, Ортега — Яремчук, Ель-Каабі.

Запасні: Пасхалакіс, Б’янкон, Стаменич, Вельде, Вілліан, Коштінья, Олівейра, Бауклас, Апостолопулос, Дої, Костулас, Музакітіс.



Гра Ліон — Олімпіакос почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.