Ліга Європи

На МЮ чекає важке випробування у Лізі Європи.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг висловився про низьку результативність. Його слова наводить BBC.

"Якби ми не створювали моментів, то я б сумнівався, що гравці дотримуються моєї тактики, але ми створюємо багато моментів. По-моєму, у нас третій за величиною показник xG у Прем'єр-лізі.

Ми повинні бути ефективнішими, але це також пов'язано з тим, що один із наших найкращих бомбардирів був недоступний, Гойлунн досі не виходив на поле.

Ми повинні поліпшити гру в останній третині поля і штрафному майданчику суперників, діяти там більш смертоносно. Наші нападники здатні на це", — сказав тен Гаг.

Сьогодні, 3-го жовтня, Манчестер Юнайтед на Ештадіу де Драгау проведе матч 2-го туру Ліги Європи з Порту. Початок зустрічі о 22:00 за київським часом.