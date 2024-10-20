Ліга Європи

До вашої уваги текстова трансляція поєдинку загального етапу Ліги Європи, що відбудеться 24 жовтня та розпочнеться о 19:45.

Київське Динамо в четвер, 24 жовтня, братиме участь у третьому турі загального етапу Ліги Європи. Колектив Олександра Шовковського гостюватиме в італійської Роми.

Поєдинок приймає стадіон "Олімпіко". Початок гри – о 19:45 за Києвом.

Історія протистоянь Динамо та Роми налічує чотири зустрічі. На рахунку обох клубів по дві перемоги.

Онлайн-трансляція матчу Рома — Динамо:

Трансляція розпочнеться в день матчу, о 19:45.

Раніше Динамо поступилося Лаціо (0:3) та Гоффенгайму (2:0), тоді як Рома поділила очки з Атлетіком (1:1) і зазнала поразки від Ельфсборга (1:0).

Після "джаллороссі" на підопічних Шовковського чекають зустрічі з Ференцварошем, Вікторією (Пльзень), Реалом Сосьєдад, Галатасараєм і РФС.