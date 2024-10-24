Ліга Європи

Football.ua представляє прев'ю поєдинку основного етапу Ліги Європи, який пройде 24 жовтня, розпочавшись о 22:00.

У рамках третього туру основного етапу Ліги Європи УЄФА-2024/25 ліонський Олімпік прийматиме стамбульський Бешикташ.

[*] — позиція в турнірній таблиці

ЧЕТВЕР, 24 ЖОВТНЯ, 22:00. ОЛ СТЕДІУМ, ДЕСІН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ГАРМ ОСМЕРС (НІМЕЧЧИНА). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Ліон в оновленій Лізі Європи стартував домашнім матчем проти Олімпіакоса. Завдяки двом голам у другому таймі зустрічі підопічні П'єра Сажа здобули перемогу з рахунком 2:0. Після цього французький клуб гостював у Рейнджерс. Дублі Маліка Фофана та Александра Ляказетта принесли їм ще три залікових бали (1:4).

Після поєдинку з Бешикташем на Ліон у ході основного етапу ЛЄ чекають зустрічі з Гоффенгаймом (В), Карабахом (В), франкфуртським Айнтрахтом (Д), Фенербахче (В) та Лудогорцем (Д).

За підсумками восьми зіграних поєдинків чемпіонату Франції Ліон іде сьомим у турнірній таблиці, маючи 13 очок. У попередніх трьох турах команда Сажа здобула дев'ять із них, здолавши Тулузу (1:2), Нант (2:0) і Гавр (0:4).

В єврокубковій історії Ліона було п'ять суперників із Туреччини. Зараз статистика зустрічей із турками є наступною: шість перемог, один нічийний результат і п'ять поразок (різниця голів — 21:18).

За версією компанії FAVBET, фаворитами майбутнього протистояння є підопічні П'єра Сажа. Так, на перемогу Ліона пропонується коефіцієнт 1.58, тоді як потенційний успіх Бешикташа оцінюється показником 5.40. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4.55. Потенційне взяття воріт Александром Ляказеттом оцінюється показниом 2.20, тоді як на "Діапазон голів: 2-3" можна поставити з коефіцієнтом 1.95.

Бешикташ до сьогоднішньої зустрічі підходить в якості найгіршої команди турніру. Спочатку підопічних Джованні ван Бронкгорста в Амстердамі розгромив Аякс (4:0), після чого вони зазнали й домашньої поразки. У Стамбулі "чорно-білі" поступилися франкфуртському Айнтрахту (1:3), уникнувши другого розгрому лише в компенсований час.

Після поєдинку з Ліоном на Бешикташ у ході основного етапу ЛЄ чекають зустрічі з Мальме (Д), Маккабі Тель-Авів (Д), Буде/Глімтом (В), Атлетіком (Д) і Твенте (В).

У чемпіонаті Туреччини після восьми матчів (є гра в запасі) Бешикташ іде другим, маючи 20 очок, найкращий захист (п'ять голів) і досі не знаючи смаку поразок. Минулими вихідними стамбульці здолали Коньяспор (2:0).

В єврокубковій історії Бешикташа було чотири суперника з Франції в єврокубках. Зараз статистика зустрічей із французами є наступною: три перемоги, один нічийний результат і чотири поразки (різниця голів — 11:13).

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Ліон: Перрі — Мата, Чалета-Цар, Ніакате, Тальяфіко — Верету, Толіссо — Бенрахма, Шеркі, Фофана — Ляказетт

Бешикташ: Гюнок — Свенссон, Удуохай, Топчу, Масуаку — Ндур, Ж. Фернандеш — Р. Сілва, Мучі, Киличсой — Іммобіле

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