Ліга Європи
24 жовтня 2024, 23:57
Манчестер Юнайтед зіграв унічию з Фенербахче
Команді Еріка тен Гага знову не вдалось здобути перемогу в Лізі Європи УЄФА.
Фенербахче — Манчестер Юнайтед, Getty Images
24 жовтня 2024, 23:57
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Фенербахче — Манчестер Юнайтед 1:1
Голи: Ен-Несірі, 49 — Еріксен, 15
Фенербахче: Лівакович — Мюльдюр, Джику, Сьоюнджю, Осаї-Семюел — Амрабат, Фред, Шиманські (Хакан, 90) — Тадич (Юксек, 79), Ен-Несірі (Джеко, 79), Сен-Максімен (Кахведжі, 79).
Манчестер Юнайтед: Онана — Далот, де Лігт, Лінделеф (Каземіро, 55), Мартінес — Еріксен, Угарте — Рашфорд (Антоні, 73, Діалло, 88), Мазрауї, Гарначо — Зіркзе (Гойлунн, 55).
Попередження: Осаї-Семюел, Мюльдюр — Рашфорд