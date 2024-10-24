Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.

Фенербахче — Манчестер Юнайтед 1:1
Голи: Ен-Несірі, 49 — Еріксен, 15

Фенербахче: Лівакович — Мюльдюр, Джику, Сьоюнджю, Осаї-Семюел — Амрабат, Фред, Шиманські (Хакан, 90) — Тадич (Юксек, 79), Ен-Несірі (Джеко, 79), Сен-Максімен (Кахведжі, 79).

Манчестер Юнайтед: Онана — Далот, де Лігт, Лінделеф (Каземіро, 55), Мартінес — Еріксен, Угарте — Рашфорд (Антоні, 73, Діалло, 88), Мазрауї, Гарначо — Зіркзе (Гойлунн, 55).

Попередження: Осаї-Семюел, Мюльдюр — Рашфорд