Ліга Європи

Football.ua представляє прев'ю поєдинку основного етапу Ліги Європи, який відбудеться 7 листопада, розпочавшись о 22:00.

У рамках четвертого туру основного етапу Ліги Європи УЄФА-2024/25 Лаціо на власному полі зустрінеться з Порту.

[*] — позиція в турнірній таблиці ЛЄ

ЧЕТВЕР, 7 ЛИСТОПАДА, 22:00. СТАДІО ОЛІМПІКО, РИМ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ГЕОРГІ КАБАКОВ (БОЛГАРІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Лаціо в оновленій Лізі Європи стартував виїзним матчем проти Динамо (Київ). Колектив Марко Бароні встановив підсумковий рахунок на табло (0:3) ще за підсумками першого тайму. Після цього римляни приймали Ніццу та святкували звитягу з ідентичною різницею голів (4:1). У минулому турі "орли" гостювали в Твенте (0:2), продовживши свою переможну ходу.

Після поєдинку з Порту на Лаціо в ході основного етапу ЛЄ чекають зустрічі з Лудогорцем (Д), Аяксом (В), Реалом Сосьєдад (Д) і Брагою (В).

На внутрішній арені в Лаціо справи йдуть добре. У понеділок команда Бароні впоралася в Римі з Кальярі (2:1). Після 11-ти зіграних поєдинків "орли" мають 22 залікових бали, перебуваючи на п'ятій сходинці турнірної таблиці Серії А. У ході поточної кампанії вони досі не знають смаку поразок у домашніх матчах всіх турнірів (6В, 1Н; 18:7).

За версією компанії FAVBET, фаворитами майбутнього протистояння є підопічні Марко Бароні. Так, на перемогу Лаціо пропонується коефіцієнт 2.46, тоді як потенційний успіх Порту оцінюється показником 2.94. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3.45. На варіант "Діапазон голів: 2-3" можна поставити з коефіцієнтом 1.86. Показником 3.30 оцінюється потенційне взяття воріт у виконанні Саму Омородіона, найкращого бомбардира турніру на даний момент.

Порту невдало стартував у Лізі Європи. Підопічні Бруну Вітора зазнали виїзної поразки від Буде/Глімт (3:2). У другому турі "дракони" знову пропустили три голи, але цього разу вже не програли, зігравши вдома внічию з Манчестер Юнайтед (3:3). Свою першу перемогу португальський клуб здобув у зустрічі з Гоффенгаймом на власному полі (2:0).

Після поєдинку з Лаціо на Порту в ході основного етапу ЛЄ чекають зустрічі з Андерлехтом (В), Мідтьюлланном (Д), Олімпіакосом (Д) і Маккабі Тель-Авів (В).

Минулими вихідними Порту приймав на Ештадіу ду Драгау Ешторіл. "Дракони" без проблем розгромили гостей (4:0). Після десяти зіграних матчів колектив Вітора йде другим у турнірній таблиці чемпіонату Португалії, маючи 27 очок. Серія клубу без пропущених голів у всіх турнірів досягла позначки в п'ять поєдинків.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Лаціо: Мандас — Лаццарі, Хіла, Романьйолі, Тавареш — Весіно, Деле-Баширу — Педро, Діа, Дзакканьї — Кастельянос

Порту: Кошта — Фернандеш, Перес, Джало, Моура — Варела, Гонсалес, Хайме — Пепе, Омородіон, Галено

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