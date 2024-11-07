Ліга Європи

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 4-го туру основного етапу Ліги Європи УЄФА, у якому зіграють бельгійський Юніон Сен-Жиллуаз та римська Рома.

Бельгійський Юніон Сен-Жиллуаз та римська Рома зіграють поміж собою в рамках четвертого туру Ліги Європи УЄФА на стадіоні Короля Бодуена в Брюсселі.

Себастіан Поконьйолі, у порівнянні з поразкою від датського Мідтьюлланна (0:1), залучив до стартового складу Сайкса в трійку центральних захисників, тоді як Халаїлі гратиме в центрі поля, а Іванович долучиться до атаки.

Іван Юрич, на тлі поразки від Верони (2:3), використав із перших хвилин Крістанте в трійці в центрі захисту, тоді як Ель Шаараві зіграє на лівому фланзі, а Бальданці розташується під нападником, яким цього разу буде Шомуродов. Артем Довбик — на лаві запасних.

Юніон Сен-Жиллуаз: Моріс — Мак Аллістер, Берджесс, Сайкс — Ньянг, Халаїлі, Вангутт, Садікі, Матіда — Іванович, Фусейні.

Запасні: Шамбере, Імбрехтс, Расмуссен, Ван Де Перре, Кабангу, Айт Ель Гадж, Родрігес, Буфаль, Берраді, Лейсен.



Рома: Свілар — Манчіні, Крістанте, Анхеліньйо — Челік, Ле Фе, Коне, Ель Шаараві — Бальданці, Пеллегріні — Шомуродов.

Запасні: Марін, Раян, Довбик, Абдулхамід, Гуммельс, Паредес, Суле, Дібала, Залевські, Пізіллі, Сангаре.



Гра Юніон Сен-Жиллуаз — Рома почнеться о 19:45 за київським часом.