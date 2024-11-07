Ліга Європи

Український форвард залишився на лаві для запасних.

У рамках четвертого туру Ліги Європи УЄФА пірейський Олімпіакос прийматиме на своєму полі Рейнджерс із Глазго.

Тренерський штаб грецького клубу визначився зі стартовим складом на це протистояння, в якому не знайшлося місця для українського форварда Романа Яремчука.

28-річний українець розпочне єврокубкову гру проти шотландського колективу на лаві для запасних.

Нагадаємо, матч Олімпіакос — Рейнджерс відбудеться у четвер, 7 листопада. Початок — о 19:45 за київським часом.