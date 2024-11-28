Ліга Європи

Football.ua представляє прев'ю поєдинку основного етапу Ліги Європи, який відбудеться 28 листопада, розпочавшись о 22:00.

У рамках п'ятого туру основного етапу Ліги Європи УЄФА-2024/25 лондонський Тоттенгем прийматиме римську Рому.

[*] — позиція в турнірній таблиці ЛЄ

ЧЕТВЕР, 28 ЛИСТОПАДА, 22:00. ТОТТЕНГЕМ ГОТСПУР СТЕДІУМ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ГЛЕНН НЮБЕРГ (ШВЕЦІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Вболівальникам Тоттенгема за останні п'ять-шість матчів довелося пережити емоційні злети та падіння. Американські гірки англійського розливу беруть початок виїзним матчем проти Крістал Пелес в АПЛ, де підопічні Анге Постекоглу зазнали мінімальної поразки (1:0). Реакція "шпор" на невдачу привернула увагу багатьох, адже "під гарячу руку" колективу в Лондоні потрапив спочатку Манчестер Сіті, виступи якого в Кубку англійської ліги Тоттенгем припинив на стадії 1/8 фіналу перемогою з рахунком 2:1, а потім й Астон Вілла в чемпіонаті — бірмінгемців розгромили з різницею в три м'ячі (4:1). Виїзд до Стамбула на поєдинок минулого туру Ліги Європи завершився для лондонців поразкою від Галатасарая (3:2).

У турецького гранда є Віктор Осімхен, який оформив у ворота "шпор" дубль, а от Іпсвічу й без таких зірок вдалося залишити Тоттенгем Готспур Стедіум із трьома очками (першими за сезон) завдяки перемозі з рахунком 2:1. Минулими вихідними команда Постекоглу знову натрапила на Манчестер Сіті, цього разу вже на виїзді, що взагалі не допомогло "містянам", які в цьому випадку не відзначилися жодним голом, пропустивши вдвічі більше, ніж наприкінці жовтня (0:4). Однак, навіть тут місця для повноцінного свята в Тоттенгема не знайшлося, адже серйозна травма надовго залишила лондонський клуб без основного голкіпера Гульєльмо Вікаріо.

Компанія FAVBET вважає, що фаворитами цього протистояння є підопічні Анге Постекоглу. Так, на перемогу Тоттенгема пропонується коефіцієнт 1.76, тоді як потенційний успіх Роми оцінюється показником 4.80. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4.40. На взяття воріт у виконанні Артема Довбика пропонується показник 2.50, тоді як коефіцієнтом 2.02 оцінюється сценарій "Діапазон голів: 2-3".

Рома нещодавно вдруге за сезон змінила головного тренера (раніше замість Даніеле Де Россі був призначений Іван Юрич, але протримався він на посаді лише 12 матчів), тепер довірившись досвідченому Раньєрі, який раніше двічі працював із клубом. Перервати невдалу виїзну серію в першому ж матчі після повернення Клаудіо було для римлян занадто складною задачею, враховуючи той факт, що їхнім суперником був лідируючий у Серії А Наполі під керівництвом екскерманича Тоттенгема Антоніо Конте.

У Неаполі "вовки" мінімальною поразкою (1:0) продовжили свою серію без перемог поза власним полем у всіх турнірах до 13-ти поєдинків (включно з минулою кампанією). Так само навряд чи варто розраховувати на те, що Ромі вдасться поїхати з трьома очками з Лондона. Команді потрібен час для адаптації до бачення Раньєрі, тож, напевно, максимумом римського клубу сьогодні є нічийний результат.

Ймовірніше за все, яким би не було ставлення англійських та італійських команд до менш статусних, аніж Ліга Чемпіонів, турнірів, як Тоттенгем, так і Рому ми побачимо в плей-оф Ліги Європи. Щоправда, лондонці, напевно, дістануться одразу 1/8 фіналу, тоді як римлянам через невдачі в першій половині основного етапу "світить" 1/16. На "шпор" у ЛЄ також чекають зустрічі з Рейнджерс (В), Гоффенгаймом (В) та Ельфсборгом (Д), а у "вовків" попереду поєдинки з Брагою (Д), АЗ (В) та Айнтрахтом (Д).

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Анге Постекоглу, головний тренер Тоттенгема: "Ви побачите той самий Тоттенгем, що й у кожному матчі. Йдеться про гру в наш футбол та намагання бути якомога кращими. Я також вважаю, що чим швидше нам вдасться гарантувати місце в топ-8, тим більше свободи ми матимемо завдяки відсутності двох додаткових поєдинків, тож це, безперечно, є нашою ціллю".

Клаудіо Раньєрі, головний тренер Роми: "Ми знаємо, що легко не буде. Тоттенгем має 13 перемог в останніх своїх 15 матчах в єврокубках із двома нічийними результатами. Вони забили чотири голи Манчестер Сіті минулими вихідними й зараз переживають фантастичний період. Їхній тренер виконує фантастичну, чудову роботу, тому я схиляю капелюха перед ним".

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Тоттенгем: Форстер — Спенс, Дрегушин, Девіс, Грей — Сарр, Бентанкур, Бергваль — Джонсон, Соланке, Вернер

Рома: Свілар — Челік, Манчіні, Гуммельс, Анхеліньйо — Суле, Бальданці, Крістанте, Залевські — Дібала, Довбик

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