Ліга Європи

Домашня поразка підопічних Жозе Моурінью.

Фенербахче в рамках шостого туру основного етапу Ліги Європи УЄФА-2024/25 приймав Атлетік у Стамбулі.

Гості ще в першому таймі встановили на табло підсумковий рахунок. Іньякі Вільямс швидко вивів басків уперед, а незадовго до перерви подвоїв їхню перевагу. Колектив Ернесто Вальверде з 16-ма очками зараз перебуває на вершині турнірної таблиці ЛЄ, тоді як команда Жозе Моурінью з 8-ма заліковими балами йде 15-ю.

Фенербахче — Атлетік 0:2

Голи: І. Вільямс, 5, 45

Фенербахче: Лівакович — Осаї-Семюел, Джику, Акайдін (Сьоюнджю, 46), Мюлдюр — Юксек, Амрабат — Тадич (Ундер, 72), Шиманські (Джеко, 61), Сен-Максімен (Кахведжі, 72) — Ен-Несірі

Атлетік: Агірресабала — Горосабель, Альварес (Вівіан, 46), Паредес, Берчіче — Хаурегісар (Прадос, 67), Руїс де Галларета — І. Вільямс (Весга, 85), Сансет, Н. Вільямс (Беренгер, 38) — Гурусета (Гомес, 67)

Попередження: Мюлдюр, Амрабат — Альварес, Гомес, Сансет

Вилучення: Мюлдюр, 69 (друге попередження)