Ліга Європи

Команда Рубена Аморіма пропустила під завісу гри, але Фернандеш вирвав три очки для команди.

Манчестер Юнайтед в рамках 7-го туру загального етапу Ліги Європи приймав на своєму полі Рейнджерс. В стартовому складі "червоних дияволів" з'явились Тобі Кольєр та Крістіан Еріксен, яких рідко побачиш на полі зі стартових хвилин. Саме молодий півзахисник створив перший небезпечний момент у матчі: Кольєр втратив м'яч в центрі поля, а Раскіна одразу вивели віч-на-віч з Баїндиром, але той не зміг нормально обробити пас й прицільно пробити.

Вже через пару хвилин Їлмаз відгукнувся на закидання партнера в чужому штрафному та пробив метрів з 12 — Баїндир на місці. Юнайтед почав створювати перші небезпечні моменти вже в середині тайму. Спочатку Гарначо підібрав м'яч в чужому штрафному та пробив з вбивчої позиції. Можливо, м'яч влучав у ворота, але Раскін головою перевів його на кутовий.

Трохи пізніше Де Лігт головою відправив м'яч у ворота після подачі з кутового. 1:0. Але гол було скасовано! Преппер впав на газон після легесенького контакту з Йоро. Рідко побачиш, коли за таку боротьбу фіксують фол, але арбітри вирішили відзначитись. Ще за 10 хвилин Юнайтед знов двічі поспіль загрожував воротам супротивника. Спочатку Фернандеш класною передачею знайшов Амада в чужому штрафному, а Діалло потужно пробив з правої — Батленд врятував. Трохи згодом Далот скинув м'яч на Зіркзе, а той пробив в один дотик — заблокували гості удар нідерландця.

Відпочивати команди пішли за рахунку 0:0, а вже на початку другого тайму Еріксен виконав навіс з кутового, Батленд невдало зіграв на виході та переправив м'яч у власні ворота. 1:0. Господарі могли розвинути перевагу, коли Амад прорвався до лицьової й прострілив в центр — Гарначо обробив пас і другим дотиком пробив, але м'яч влучив у стійку.

Ще один хороший шанс "червоні дияволи" упустили в середині другого тайму: Еріксен шикарно навісив зі штрафного на голову Гаррі Магвайра, але той не влучив в дальній кут. Рейнджерс прагнув відігратися й перший дзвіночок для Юнайтед відбувся на 84 хвилині, коли Райс вивів Дессерса на ударну позицію в чужому штрафному, але той перекинув Баїндира і не влучив у ворота.

А вже згодом Магвайр зіграв повз м'яч, а Дессрес ударом другим дотиком вразив дальній кут воріт. 1:1. Здавалось, що це чергова трагедія на Олд Траффорд, але у "червоних дияволів" гарно зіграли досвідчені гравці: Мартінес шикарним пасом на дальню стійку знайшов Бруну, а той відправ м'яч поміж ніг Батленду. 2:1. У шотландців був час відігратись, але вони не змогли. Фінальний свисток арбітра зафіксував непросту перемогу Манчестер Юнайтед.

Манчестер Юнайтед — Рейнджерс 2:1

Голи: Батленд (аг), 53, Фернандеш, 90+2 - Дессерс, 88

Манчестер Юнайтед: Баїндир — Йоро (Маласія, 55), де Лігт (Магвайр, 46), Мартінес — Діалло, Кольєр (Угарте, 73), Еріксен (Мейну, 74), Далот — Фернандеш, Зіркзе (Гойлунн, 82), Гарначо

Рейнджерс: Батленд — Таверньєр, Преппер, Балогун (Райс, 46), Їлмаз (Кінг, 90), Діас — Черни (Кертіс, 65), Раскін, Баррон (Маккозленд, 46) — Байрамі (Дессерс, 71) — Хамза

Попередження: Діас