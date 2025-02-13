Ліга Європи

Football.ua представляє прев'ю поєдинку плей-оф Ліги Європи, який відбудеться 13 лютого, розпочавшись о 22:00.

У рамках одного із матчів 1/16 фіналу Ліги Європи Порту на своєму стадіоні прийме Рому з українським форвардом Артемом Довбиком.

ПОРТУ — РОМА

Четвер, 13 лютого, 22:00. Драган, Порту. Головний арбітр — Тобіас Штілер (Німеччина). Пряма трансляція на MEGOGO

Ледве уникнувши вильоту, Порту пробився до плей-оф, ставши однією з 16 команд, що посіли місця між дев'ятим і 24 у підсумковій таблиці основного етапу Ліги Європи. Нервова перемога "драконів" над Маккабі Тель-Авів (1:0) в останньому турі виявилася значущою, оскільки у разі нічиєї їм довелося пропустити в плей-оф Брагу.

Новий головний тренер Мартін Ансельмі, який щойно прийшов з мексиканського клубу Крус Асуль, привів команду до успіху у своєму дебюті, коли вони оговталися після домашньої поразки від Олімпіакоса.

Потім Порту зіграв унічию з Ріу Аве (2:2) у чемпіонаті, а минулими вихідними була ще одна нічия, але вже зі Спортінгом (1:1). Посідаючи третє місце, а також вилетівши з обох кубків країни, Порту вперше в цьому столітті не може здобути перемогу в п'яти матчах поспіль.

"Дракони" виграли всього п'ять зі своїх останніх 25 матчів на вибування в турнірах УЄФА, програвши 16 — хоча чотири з цих перемог були здобуті на домашньому стадіоні. В іншому відношенні історія буде на їхньому боці, оскільки у всіх трьох попередніх протистояннях з Ромою вони проходили вперед: у Кубку володарів кубків-1981/82, у відборі Ліги чемпіонів-2016/17 і, нарешті, у 1/8 фіналу ЛЧ шість років тому.

Не маючи гарантій, що Рома вийде навіть у плей-оф, вона в останньому турі здобула перемогу над Айнтрахтом (2:0), тим самим забезпечивши собі путівку у матчі на вибування та підготувавши потенційну зустріч із сусідом – Лаціо у 1/8 фіналу турніру.

Як і Порту, Рома проблематично виступає на внутрішній арені, займаючи дев'яте місце у Серії А після перемоги над Венецією (1:0), нещодавно вилетівши з Кубку Італії.

Після тривалого періоду нестабільності тимчасовий тренер Клаудіо Раньєрі, який керуватиме командою до кінця сезону, стабілізував ситуацію, і він був би радий завершити свою блискучу кар'єру, здобувши трофей у Європі. Однак для цього 73-річному італійцеві необхідно покращити два плачевні показники: програв дев'ять із 11 останніх матчів на вибування в єврокубках, а всі три гри, в яких він брав участь у попередніх періодах перебування біля керма Роми, завершилися поразками.

Більше того, перед тим, як вирушити на північ Португалії, "джалороссі" виграли лише три з останніх 19 матчів Ліги Європи на виїзді. До того ж є питання щодо стану українського форварда Артема Довбика, у якого продовжуються проблеми з коліном, через що "вовки" не можуть використовувати його найкращі якості на повну силу.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Мартіна Ансельмі. Так, на перемогу Порту можна поставити з коефіцієнтом 2.49, тоді як потенційний успіх Роми оцінюється показником 3.10. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.55.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Порту: Кошта — Отавіо, Перес, Джало — Моура, Мора, Варела, Еуштакіу, Маріу — Омородіон, Акіно.

Рома: Свілар — Ндіка, Гуммельс, Манчіні — Анхеліньйо, Коне, Паредес, Ренсх — Пеллегріні, Дібала — Довбик.

Не зіграють: Маркано, Груїч, Фернандеш — ...

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