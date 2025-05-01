Ліга Європи

Норвезька команда демонструє потужний футбол.

Головний тренер норвезького Буде/Глімт К'єтіль Кнутсен висловився напередодні першого матчу півфіналу Ліги Європи з лондонським Тоттенгемом. Його слова наводить офіційний сайт УЄФА.

"Я дуже сподіваюся, що гравці не думають про наше досягнення в турнірі і зможуть налаштуватися на гру, хоча це нелегко. Нам слід контролювати свої емоції і грати з холодною головою, інакше можна втратити все в одну мить.

Ми хочемо знаходити свою індивідуальність у кожній грі, як вдома, так і на виїзді. Навіть проти хороших команд. Ми повинні вірити в те, що робимо. Такий наш шлях. Це частина нашого плану на цей четвер.

Я знаю цього тренера (Постекоглу — прим.), ми грали з його Селтіком, але це буде зовсім інший матч. Ми повинні ідеально зіграти в обороні, оскільки у Тоттенхема багато хороших гравців в лінії атаки. Вони будуть створювати багато моментів у нашому карному майданчику. Ми успішно грали проти Постекоглу, але думаю, що Тоттенгем як команда сильніша за Селтік", — заявив Кнутсен.

Нагадаємо, в рамках 1/16 фіналу Ліги Європи сезону-2021/22, Буде/Глімт за підсумками двох матчів здолав шотландський Селтік під керівництвом Анге Посекоглу (3:1, 2:0).