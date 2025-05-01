Ліга Європи

Команда Рубена Аморіма відправила у ворота супротивника три м'ячі.

В рамках першого півфінального поєдинку Ліги Європи Манчестер Юнайтед відправився у гості до Атлетіка. В стартовому складі "червоних дияволів" з'явився Віктор Лінделеф. Також відзначимо появу у заявці Амада Діалло та Маттейса де Лігта.

З перших хвилин Атлетік задав дуже високий темп гри й майже нічого не дозволяв супротивнику. Втім, перший небезпечний момент створили гості: Гарначо увірвався в чужий штрафний, обійшов супротивника та пробив в дальній кут але, був зафіксований офсайд. Атлетік відповів, коли Беренгер навісив з лівого флангу, а Іньякі Вільямс пробив головою — трохи влучності забракло.

Трохи пізніше команда Ернесто Вальверде мала ще один шанс: Іньякі Вільямс прострілив з правого флангу, але першим на м'яч був супротивник, але Беренгер зіграв на підборі та пробив в кут — Лінделеф вибив м'яч з порожнього кута воріт! Перший гол вболівальники на Сан-Мамес побачили на 30-й хвилині й більшості з них він точно не сподобався, адже Магвайр (!) розхитав супротивника на фланзі й навісив з правого флангу — Угарте скинув м'яч на дальню стійку або невдало пробив, а Каземіро розстріляв порожній кут воріт. 0:1.

Через декілька хвилин Гойлунн опинився на газоні після прострілу з флангу й вимагає пенальті. Арбітр подивився повтор, призначили пенальті та вилучив Вівіана. А Бруну Фернандеш впевнено реалізував вирок. 0:2. Наприкінці тайму ситуацію для Атлетіка стало критичною - Угарте п'ятою віддав шикарний пас на Фернандеша, а Бруну пробив точно в дальній кут. 0:3. І щобільше, все могла стати ще гірше, коли Мазрауї опинився першим на підборі на лінії штрафного та потужно відправив м'яч у поперечину.

Команди пішли відпочивати за рахунку 0:3, а у другому таймі Атлетік вирішив грати обережно, щоб не пропустити більше. Юнайтед контролював м'яч, але теж не поспішав форсувати розвиток подій. В середині тайму Каземіро пробив головою після подачі Фернандеша з кутового — стійка врятувала Атлетік. Баски намагались огризатись, але створити небезпеку їм не вдалось. Юнайтед натомість міг забити ще раз, коли Шоу покотив в центр з лівого флангу, а Гарначо пробив в один дотик - ​Агірресабала був на місці.

В заключні хвилини поєдинку Манчестер Юнайтед намагався розвинути перевагу, баски захищались, а їх фанати поступово покидали трибуни. Фінальний свисток арбітра зафіксував перемогу "червоних дияволів" з рахунком 3:0.

Атлетік Більбао — Манчестер Юнайтед 0:3

Голи: Каземіро, 30, Фернандеш, 37 (пен), 45

Атлетік Більбао: Агірресабала — Де Маркос (Горосабель, 43), Вівіан, Альварес, Берчіче — Хаурегісар, Галаррета (Прадос Діас, 46) — Вільямс (Джало, 87) (Гомес, 79), Беренгер (Паредес, 43), Вільямс (Джало, 87) (Гомес, 79) — Саннаді

Манчестер Юнайтед: Онана — Йоро, Магвайр (де Лігт, 65), Лінделеф — Мазрауї (Шоу, 75), Угарте (Маунт, 66), Каземіро, Доргу (Мейну, 84) — Фернандеш, Гойлунн, Гарначо (Діалло, 84)

Попередження: Берчіче, Сімон, Альварес — Маунт, Гарначо, Йоро

Вилучення: Вівіан, 35 (позбавлення очевидної можливості для взяття воріт)