Ліга Європи

Football.ua представляє прев'ю поєдинку плей-оф Ліги Європи, який відбудеться 8 травня, розпочавшись о 22:00.

У рамках другого півфінального матчу плей-оф Ліги Європи УЄФА-2024/25 у Норвегії Буде/Глімт протистоятиме Тоттенгем (перший матч — 1:3).

ЧЕТВЕР, 8 ТРАВНЯ, 22:00. АСПМЮРА, БУДЕ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАУРІЦІО МАРІАНІ (ІТАЛІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Тижнем раніше Тоттенгем зробив важливий крок назустріч четвертому в своїй історії фіналу Ліги Європи/Кубка УЄФА. "Шпори" впевнено розібралися з Буде/Глімт (3:1) на власному полі в Лондоні, хоча головне відкриття поточної кампанії турніру все одно сподіватиметься нівелювати перевагу лондонців. Підопічні К'єтіла Кнутсена в домашніх матчах ЛЄ-2024/25 мають шість перемог і одну поразку.

Зокрема, раніше на Аспмюрі норвежцям удалося здобути "сухі" звитяги над Олімпіакосом (3:0) в 1/8 фіналу плей-оф і Лаціо (2:0) в чвертьфіналі. Штучне поле стадіону в Буде не зарадило місцевій команді тільки в поєдинку з Карабахом (1:2) у четвертому турі основного етапу. Тоттенгем у свою чергу в ЛЄ-2024/25 тричі переміг на виїзді, двічі поступився та один раз зіграв унічию.

Саме перемога з рахунком 1:0 над Айнтрахтом у Франкфурті дозволила колективу Анге Постекоглу пробитися до півфіналу плей-оф. Норвежці все одно спроможні завдати поразки сильнішому на папері супернику, але "шпори" навряд чи дозволять їм бодай перевести протистояння в додатковий час, навіть з урахуванням відсутності деяких важливих виконавців.

Так, Тоттенгем втратив Джеймса Меддісона та Сон Хин Міна через травми. Перший приклався до семи турнірних голів (3Г, 4А) лондонців і тільки Домінік Соланке (4+4) зробив більший внесок в успіхи клубу в Лізі Європи. Очікуємо, що "шпорам" під силу подолати ці та інші перешкоди на своєму шляху до вирішального поєдинку єврокубка.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Анге Постекоглу. Так, на перемогу Тоттенгема в основний час можна поставити з коефіцієнтом 2.39, тоді як потенційний успіх Буде/Глімт оцінюється показником 2.80. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.80. Прохід норвежців до наступної стадії оцінюється в 7.20, а англійців — в 1.09.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

К'єтіл Кнутсен, головний тренер Буде/Глімт: "Безумовно, для нас цей матч є історичним, і ми хочемо показати себе з найкращого боку. Ми не є фаворитами на перемогу в протистоянні, але все ще бачимо можливості. Це гарна відправна точка. Як і більшість команд, удома ми граємо краще, ніж у гостях. Тоттенгем — топова команда, чиї гравці перевершують наших у класі. Проте, якщо ми зможемо продемонструвати впевненість на початку матчу і гратимемо у свій футбол, надія є".

Анге Постекоглу, головний тренер Тоттенгема: "Граючи на виїзді в єврокубках необхідно бути дуже дисциплінованими та організованими. Незалежно від рахунку, я вважаю, що всі хлопці добре виступили протягом усієї кампанії, особливо у матчах-відповідях плей-оф. Коли нам потрібно було поїхати було до Франкфурта й перемогти, при вражаючій атмосфері, хлопці дуже добре з цим впоралися, тож сьогодні буде схожий настрій".

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Буде/Глімт: хайкін — Шеволд, Гундерсен, Бйортуфт, Бйоркан — Салтнес, Берг, Ев'єн — Гауге, Гег, Бломберг

Тоттенгем: Вікаріо — Порро, Ромеро, ван де Вен, Удоджі — Біссума, Бентанкур, Кулусевські — Джонсон, Соланке, Рішарлісон

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