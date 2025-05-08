Ліга Європи
08 травня 2025, 23:58
Тоттенгем із другою перемогою над Буде/Глімт вийшов до фіналу Ліги Європи
Команда Анге Постекоглу за полярним колом остаточно зупинила одну маленьку норвезьку футбольну казку.
Буде/Глімт — Тоттенгем, Getty Images
08 травня 2025, 23:58
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Буде/Глімт — Тоттенгем 0:2 (перший матч — 1:3)
Голи: Соланке, 63, Порро, 70
Буде/Глімт: хайкін — Шевольд, Мое (Нільсен, 72), Гуннерсен, Бйоркан — Ев’єн, Берг, Сальтнес (Аукленн, 72) — Бломберг (Серлі, 60), Гег (Гелмерсен, 60), Гауге (Мяятя, 84).
Тоттенгем: Вікаріо — Порро, Ромеро, ван де Вен, Удоджі — Кулусевські, Біссума, Бентанкур — Джонсон (Сарр, 67), Соланке, Рішарлісон (Тель, 61).
Попередження: Гег — Джонсон, Вікаріо