Ліга Європи

Football.ua разом із GGBET представляють коментар лідера Манчестер Юнайтед напередодні фіналу Ліги Європи проти Тоттенгема.

На стадіоні Сан-Мамес у Більбао відбудеться шостий в історії суто англійський фінал єврокубків — за трофей Ліги Європи УЄФА зійдуться лондонський Тоттенгем та Манчестер Юнайтед. Для обох клубів це шанс врятувати невдалий сезон і здобути путівку до Ліги чемпіонів, обійшовши стороною провал на внутрішній арені.

Атакуючий півзахисник і капітан Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш поділився очікуваннями від майбутнього вирішального протистояння зі "шпорами" за другий за престижем єврокубковий трофей.

"Гравці мають бути зосереджені на тому, щоб завжди демонструвати максимум своїх можливостей, аби якнайкраще допомагати команді. Якщо я перебуваю на рівні, який вважаю хорошим, але цього недостатньо, щоб допомогти команді досягти її цілей — значить, треба ще більше. Одну з цілей ми вже досягли — вийшли у фінал Ліги Європи. І я дуже радий цьому, адже мріяв про це ще до початку турніру. Моє завдання завжди — доходити до самого фіналу змагань, у яких беру участь.

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Ми усвідомлюємо, що наш шлях у чемпіонаті був не найкращим, але 21 числа в нас буде шанс виграти європейський трофей. А це момент, який випадає не кожному. Це унікальна можливість для нас — подарувати трофей цьому клубу. Ми знаємо, наскільки важливо для Юнайтед здобувати титули і наскільки клуб до цього звик. Особисто для мене — це шанс на реванш. Я вже грав у фіналі, але тоді не зміг перемогти. Сподіваюся, цього разу вийде краще.

Щодо нашого суперника... Обидві команди провели непростий сезон, але тепер у нас є шанс завершити його з європейським трофеєм. Фінал — це завжди особливий матч. Не має значення, проти кого граєш і наскільки добре знаєш суперника. Фінал — це не звичайна гра чемпіонату. Навіть якщо команди знають одна одну досконало, як, наприклад, Порту і Брага у фіналі Ліги Європи 2011 року. Здавалося б, знайомі до деталей, але в самій грі все виглядало інакше — ніби вони незнайомі.

У фіналах завжди відчувається напруга, бо всі бояться помилитися, але водночас обидві сторони мають сильне бажання перемогти. Саме тому фінали — це завжди велике шоу", — заявив Бруну Фернандеш в інтерв'ю для офіційного сайту УЄФА.

Фінал Ліги Європи відбудеться у середу, 21 травня, о 22:00 за київським часом. Експерти GGBET дають такий прогноз на сьогодні: перемога Манчестер Юнайтед в основний час — 2.44, успіх Тоттенгема — 3.00, нічия — 3.40. Дивіться лінію GGBET на сайті та знайдіть для себе цікавий матч. Тримай свою лінію!

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