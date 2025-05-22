Ліга Європи

"Шпори" дуже довго не мали приводів для значних святкувань.

Тоттенгем впорався з Манчестер Юнайтед (1:0) у фіналі Ліги Європи УЄФА-2024/25 на Естадіо де Сан Мамес у Більбао, Іспанія.

Таким чином "шпори" здобули свій перший із сезону-2007/08 трофей. Понад 17 років тому, у лютому 2008-го, підопічні Хуанде Рамоса завдали поразки з рахунком 1:2 Челсі у фіналі Кубка англійської ліги на Вемблі Стедіум у Лондоні.

Зазначимо, що після того успіху Тоттенгем зазнав невдач у чотирьох наступних вирішальних поєдинках усіх турнірів.