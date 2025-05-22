"Шпори" дуже довго не мали приводів для значних святкувань.
Тоттенгем, Getty Images
22 травня 2025, 00:20
Тоттенгем впорався з Манчестер Юнайтед (1:0) у фіналі Ліги Європи УЄФА-2024/25 на Естадіо де Сан Мамес у Більбао, Іспанія.
Таким чином "шпори" здобули свій перший із сезону-2007/08 трофей. Понад 17 років тому, у лютому 2008-го, підопічні Хуанде Рамоса завдали поразки з рахунком 1:2 Челсі у фіналі Кубка англійської ліги на Вемблі Стедіум у Лондоні.
Зазначимо, що після того успіху Тоттенгем зазнав невдач у чотирьох наступних вирішальних поєдинках усіх турнірів.
01.03.2009. Манчестер Юнайтед — Тоттенгем (0:0, 4:1 серія пен.). Фінал Кубка англійської ліги
01.03.2015. Челсі — Тоттенгем (2:0). Фінал Кубка англійської ліги
01.06.2019. Тоттенгем — Ліверпуль (0:2). Фінал Ліги чемпіонів
25.04.2021. Манчестер Сіті — Тоттенгем (1:0). Фінал Кубка англійської ліги