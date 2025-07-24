Ліга Європи

Football.ua разом із betking представляє прев'ю поєдинку кваліфікації Ліги Європи, який відбудеться 24 липня та розпочнеться о 21:00.

У першому матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи зійдуться амбітний Бешикташ та оновлений під керівництвом Арди Турана Шахтар — перший серйозний тест для обох клубів у новому сезоні. На кону не лише престиж: переможець двоматчевого протистояння зіграє в 3-му раунді відбору ЛЄ проти переможеного в парі Рейнджерс/Панатінаїкос, а невдаха — вирушить до Ліги конференцій.

ЧЕТВЕР, 24 ЛИПНЯ, 21:00. БЕШИКТАШ СТЕДІУМ, СТАМБУЛ. ГОЛОВИЙ АРБІТР — ГЕОРГІ КАБАКОВ (БОЛГАРІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ — КИЇВСТАР ТБ

Бешикташ увійде в сезон із бажанням перезавантажитися після складного чемпіонату Туреччини-2024/25, де клуб фінішував четвертим, відставши від чемпіона Галатасарая на величезну дистанцію та поступившись і Фенербахче. Уле Гуннар Сульшер прийняв команду посеред кризи в січні й намагався зібрати конструкцію насамперед через організацію оборони: у лізі стамбульці пропустили небагато, але стабільності це не додало. Міжсезоння показало, що проблеми швидкості й концентрації в захисті ще живі.

Про це свідчать збори: перемога над Санкт-Пельтеном (2:0), нічия з Адмірою (1:1) і поразки від Вольфсберга (2:3) та Петржалки (1:2). Шість пропущених за чотири спаринги — сигнал тривоги перед динамічними флангами суперника. При цьому Бешикташ зберігає звичку забивати (серія результативних матчів), але не виграє вже кілька ігор поспіль і регулярно пропускає. Кадрово клуб провів активне літо: викупив Удуохая та Жоау Маріу, орендував Теммі Абрагама з Роми й повернув зі структури Бенфіки Оркуна Кекчю та Давіда Юрасека. Є втрати: поза грою можуть залишитися кілька важливих виконавців середнього й атакувального блоку, що обмежує варіанти для ротації.

Арда Туран, у свою чергу, розпочав каденцію в Шахтарі голосно: розгром Ільвеса 6:0 у номінально домашньому матчі дебюту в офіційних турнірах, після чого обережні 0:0 у Фінляндії вже з широкою ротацією. У грі донеччан видно принципи наставника: високий темп, акцент на швидкі переходи через фланги та небажання “заспокоюватись по рахунку”. Команда підкреслює, що фізична готовність близька до пікової — важлива перевага на ранньому етапі сезону, коли суперники лише входять у ритм.

До і після матчів з Ільвесом Шахтар провів низку контрольних зустрічей, роздаючи хвилини гравцям резерву: мінімальна поразка від Триглава, перемоги й нічиї на зборах (зокрема Гориця, Словацко, Бріньє) засвітили проблему реалізації моментів другим складом, але підтвердили глибину ростера. Статистика теж на боці гірників: довга серія без поразок в офіційних іграх, рідкісні пропущені більше одного м’яча, а також безпрограшна історія як проти турецьких клубів загалом, так і проти самого Бешикташа (щоправда, досі лише товариські зустрічі; остання — 17 липня 2024 року, вирішив гол Егіналду).

Високий темп, емоції гарячого стамбульського трибуналу й тренерське протистояння Сульшер vs Туран роблять цей старт другого раунду кваліфікації ЛЄ одним із центральних матчів тижня. Якщо Шахтар нав’яже швидкість і пресинг, він зможе виявити проблеми Бешикташа у перебудові захисту. Натомість господарі розраховують на досвід лідерів, стандартні положення й підтримку Бешикташ Стедіум. Перший матч має закласти драматургію двоєдинку — і кожен гол тут може стати золотою акцією перед відповіддю. Уперед до великого вечора в Стамбулі!

За версією betking, трохи більше шансів на успіх сьогодні мають підопічні Уле Гуннара Сульшера. Так, на перемогу Бешикташа можна поставити з коефіцієнтом 2,28, тоді як потенційний успіх донецького Шахтаря оцінюється показником 3,25. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3,80.

📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ



БЕШИКТАШ : Гюнок — Свенссон, Габріель, Удуохай, Юрасек — Кекчю, Тікназ, Їлмаз — Рафа Сілва, Абрагам, Жоау Маріу.

ШАХТАР ДОНЕЦЬК : Різник — Конопля, Бондар, Матвієнко, Педро Енріке — Марлон, Бондаренко, Судаков — Аліссон, Еліас, Кевін.

⚔️ ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ

📊 ПОТОЧНА ФОРМА

прогноз 1:1

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