Ліга Європи

Головний тренер Бешикташа поділився очікуваннями перед матчами з Шахтарем у кваліфікації Ліги Європи.

У першому матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи зійдуться амбітний Бешикташ та оновлений під керівництвом Арди Турана Шахтар — перший серйозний тест для обох клубів у новому сезоні. На кону не лише престиж: переможець двоматчевого протистояння зіграє в 3-му раунді відбору ЛЄ проти переможеного в парі Рейнджерс/Панатінаїкос, а невдаха — вирушить до Ліги конференцій.

Наставник Бешикташа Уле Гуннар Сульшер висловився напередодні протистояння з "гірниками", підкресливши важливість майбутніх ігор та налаштованість команди на максимальний результат.

"Нарешті стартують офіційні матчі, на які всі з нетерпінням чекали. Ми зіграємо з Шахтарем Донецьк. Шахтар — це хороша та якісна команда, яка може створити нам труднощі. Попереду два важливих матчі, і ми готові.

У нас є мрія вийти у фінал. Це нас мотивує. Щоб потрапити у фінал, треба викластися на сто відсотків, бути дисциплінованими та щодня працювати. Наша мета завжди — найвища вершина.

Щоб досягти мети, треба зберігати концентрацію. Можу навести приклад із перегонів із перешкодами: на шляху багато бар’єрів, і щоб дійти до фінішу, їх потрібно подолати. Але перший бар’єр завжди найвищий. У цьому сенсі ми маємо постійно долати кожну перешкоду. Попереду два матчі проти Шахтаря Донецьк на високому рівні. Ми повинні пройти їх. Так, ми маємо бути реалістами, але також у нас є віра.

На полі ми покажемо свою гру та свій менталітет. Минулого року у нас був Артур Масуаку — захисник, який часто вирізнявся і робив багато подач. Зараз прийшов Давід Юрасек — також якісний гравець, який робитиме багато подач. Наше головне бажання — домінувати над суперником і нав’язувати свою гру. Ми десять днів працюємо над своєю тактикою. Прийшов Теммі Абрахам, і ми можемо грати трохи по-іншому, ніж минулого року. Не кажу, що обов’язково змінимо гру, але з Абрахамом у нас можуть з’явитися нові варіанти.

Ми завжди відкриті до нових гравців та опцій. Якщо знайдемо когось, хто зможе більше допомогти команді, ми готові. Наш президент це показав протягом трансферного вікна. Цього року ми підписали якісних гравців: Оркуна, Теммі, Давіда. З оренди повернулися Демір Еге та Картал — вважаю, це чудові імена. Президент завжди намагається знайти найкращі варіанти. Для нас хороше підсилення завжди можливе. Що стосується позиції правого захисника, я розглядаю Йонаса і Тайфура — їхня форма мене тішить. Завтра хтось із них вийде справа в обороні.

Кожен матч — великий матч. Якщо на футболці є емблема Бешикташа, то кожна гра — це великий виклик. Гравець Бешикташа та тренер Бешикташа повинні грати кожен матч як останній. Для мене всі ігри важливі однаково. Мій фокус — це наступний матч. Шахтар — сильна команда, у них хороший тренер Арда Туран. У нього багата футбольна кар’єра, він грав на високому рівні в Європі. Минулого року тренував Еюпспор, а зараз починає пригоди з великою командою. Сподіваюся, завтра я створю йому великі труднощі як тренер.

Кожна гра особлива, має свій рівень складності. У нас є свої критерії — домінувати на полі, атакувати та створювати моменти. Ми хочемо розважати вболівальників. Завдяки новим гравцям цього сезону наша гра може бути іншою. Моє головне бажання — створити такий Бешикташ, який уболівальники хочуть бачити, команду, що грає з високою інтенсивністю, віддає всі сили на полі та гордиться своєю футболкою.

Метою підготовчого збору було вийти на найвищий фізичний рівень. Ми мало знали про суперників у контрольних матчах, тому намагалися грати у свій футбол. Наразі нас хвилює гра з Шахтарем. У контрольних іграх мене засмутило, що ми віддавали супернику забагато м’яча, дозволяли їм робити контратаки та самі створювали собі проблеми. Коли ми грали більш компактно й оборонно, шансів супернику майже не залишали. Я не хочу, щоб моя команда втрачала м’яч і бігла півполя назад. Потрібно менше помилятися в обороні. Ми аналізували помилки й виправляємо їх. Маємо нову модель гри в центрі поля — гравці поступово звикають, що робити в атаці та обороні. Ми готуємося тактично, щоб зупинити суперника. Завтра ви побачите більш готовий та організований Бешикташ, ніж у контрольних матчах.

На зборі жодних проблем не було. Усі професіонали. У Манчестер Юнайтед я працював із 30–35 гравцями, і теж не було проблем. Зараз ми готуємося до матчу, завтра гра. Проводимо тактичні тренування 11 на 11. Маємо 22 гравців, хтось обов’язково залишається на лавці. Але всі працюють добре.

Ми повинні бути на один-два рівні вище, адже у Шахтаря сильний тренер, якісні гравці та молоді таланти. Я знаю, що вони створять нам проблеми, і ми повинні знайти рішення. Але й ми повинні створювати їм труднощі. Це сильний суперник, і ми повинні показати свій найкращий футбол. У нас є підтримка фанатів та перевага домашнього поля. Шахтар грає свої матчі в Польщі, і думаю, що це нам допоможе.

Усі наші гравці готові провести 90 хвилин. Завтрашній матч буде з 16 гравцями в заявці. П’ять замін використаємо для підсилення якості гри та темпу. Дивлячись на лавку, я відчуваю, що мені пощастило — у нас є хороші футболісти. Теммі, Оркун і Гедсон ще не так багато грали разом — побачимо завтра, як їх використати. Загалом я впевнений, що всі віддадуться на сто відсотків. Під час гри я вирішую, чи потрібен спокій, чи, навпаки, сміливість молодих гравців. Скажу так — молодь теж дасть нам багато користі. Завтра ви їх побачите на полі", — цитує слова Сульшера офіційний сайт Бешикташа.

Перший матч Бешикташ — Шахтар відбудеться у четвер, 24 липня, о 21:00 за київським часом. Слідкуйте за його ключовими подіями в текстовій онлайн-трансляції на Football.ua.