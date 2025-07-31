Ліга Європи

"Орли" сподіваються на перемогу.

Головний тренер стамбульського Бешикташа Уле Гуннар Сульшер висловився напередодні матчу-відповіді 2-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи з донецьким Шахтарем (перша гра 2:4). Його слова наводить Fanatik.

"Продаж Фернандеша? Жедсон не тільки дуже хороший гравець, але і дуже хороша людина. Ми сильно його любили. Я бажаю йому всього найкращого. На жаль, ми не зберегли такого класного виконавця і нам потрібно навчитися з цим справлятися. Він також показав хорошу гру минулого тижня.

Дуже важливо — забити швидкий перший гол. Нам потрібно розпочати гру сміливо та натиснути на суперника.

Ми проаналізували Шахтар. Нам потрібно забити два голи. Ми повинні краще себе показати в цьому матчі. Команда наполегливо працювала протягом тижня. Перший тайм матчу закінчився, зараз буде зіграно другий тайм. Забити швидкий перший гол дуже важливо, це питання життя і смерті.

Оркюн Кекчю має незначні травми. Він ще не готовий на 100%. Він важливий гравець для нас, тому ми все одно включили його до складу. Ми думаємо про весь сезон, і якщо виставляти його на гру з Шахтарем ризиковано, ми не зможемо цього зробити.

Жедсон був дуже емоційним, коли йшов, це те, що я завжди пам'ятатиму. Хоча він знав, що йде, минулого тижня він був чудовим. Я думаю, що ми запросимо іншого гравця на заміну Жедсону. Наш президент дуже зацікавлений у цьому. Ми запросили гравців високого рівня, таких як Оркюн та Теммі Абрагам, і ми шукаємо гравців високого рівня, щоб побудувати кращу команду", — заявив Сульшер.

Матч-відповіді між Шахтарем та Бешикташем відбудеться сьогодні, о 21:00 за київським часом.