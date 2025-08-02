Ліга Європи

Панатінаїкос хоче орендувати гравця збірної Марокко.

Грецький Панатінаїкос, суперник донецького Шахтаря у третьому раунді кваліфікації Ліги Європи, близький до підписання атакувального півзахисника Анасса Зарурі. Про це повідомляє Footmercato.

24-річний гравець збірної Марокко належить французькому Лансу, однак не входить до планів клубу на новий сезон. Очікується, що Зарурі перейде в Панатінаїкос на правах оренди з опцією викупу. Умови угоди передбачають річну оренду з автоматичним викупом за 3 мільйони євро — залежно від результатів грецької команди у сезоні 2025/26.

Анасс Зарурі приєднався до Ланса минулого літа, перейшовши з англійського Бернлі за п'ять мільйонів євро. У своєму дебютному сезоні у Франції він провів 28 матчів, у яких забив два м’ячі та зробив три асисти.

Нагадаємо, перший матч між Панатінаїкосом і Шахтарем у кваліфікації Ліги Європи відбудеться 7 серпня в Афінах.