Украина

Football.ua вспоминает высказывания, которые гремели в украинском и мировом футболе в уходящем году.

Беда и боль украинского футбола – вылет Динамо из, казалось бы, простой группы в Лиге Европы с Мальме, Копенгагеном и Лугано. Кто виноват? Может быть, судьи чемпионата Украины, например, Виталий Романов, который слишком часто прерывал игру между Динамо и Шахтером? А ведь Александр Хацкевич задавался вопросом: Как потом играть в Европе, когда там футбол в два раза быстрее?

Хацкевич поиграть в Европе в этом сезоне толком не успел: вылет из квалификации Лиги чемпионов от Брюгге и до свидания, Александр Николаевич. Белорус ушел, а вопрос о том, когда же Динамо, наконец, вернется в Лигу чемпионов, остался. Интересно вам? Тогда у преемника Хацкевича Алексея Михайличенко есть совет для вас: С этим вопросом вам лучше обратиться к гадалке. […] Если бы я был оракулом, я бы предсказал, когда это случится. А на своей должности я просто буду делать все возможное, чтобы это произошло как можно скорее.

В принципе, у Динамо был шанс напрямую квалифицироваться в Лигу чемпионов и не через чемпионат Украины – выиграть Лигу Европы. Конечно, это было очень сложно, ведь в этом турнире собрано много топ-клубов. Но тот же Алексей Михайличенко после выездной ничьей с Копенгагеном не видел никаких проблем: Почему бы Динамо не становиться на уровень ведущих клубов Европы?

Светлое будущее, возможно, где-то уже за невысокими горами, но пока что действительность куда более сурова для киевского клуба. Например, киевляне проиграли Заре дома 1:2 и уступили тогда луганчанам вторую строчку в таблице. Это не на шутку возмутило экс-динамовца Артема Милевского, который не стеснялся ни телекамер, ни выражений Виталию Буяльскому: Чего вы так играете, бл**ь? Что вы на**й играете здесь?.

Вербальная терапия от Милевского ситуацию не исправила: в последнем туре Лиги Европы киевляне бесславно сыграли вничью с Лугано и покинули турнир. Это, а также -14 очков от Шахтера в чемпионате привели к простому посланию ультрас киевлян к высшему руководству клуба: Суркисы, от***итесь от Динамо.

Глядя на нынешнюю ситуацию, хочется процитировать Вадима Евтушенко: Что ж вы делаете, елки-палки? Вторую часть писать не будем. Что мы все о Динамо, да о Динамо? Переключаемся на Шахтер, где в прошлом году в центре внимания оказались двое игроков: один стал счастливее в футбольном плане, а у второго убили мечту.

Начнем с того, кто порадовался. Ярослав Ракицкий. Зимой он сменил Шахтер на Зенит и, соответственно, что важнее, чемпионат Украины на российский. Вот теперь-то Ярослав сможет расти в профессиональном плане, ведь, по его словам: Российский чемпионат сейчас на голову или даже на две сильнее, чем украинский. Украинский чемпионат — очень слабый и не очень интересный.

Хотите вы того или нет, но футбол и политика неразлучны, поэтому вызываться в сборную Украины Ярослав Ракицкий перестал. Слово Артему Милевскому: Ракицкий — просто отмороженный на голову, ему эта сборная...Я в хорошем смысле.

Кто-то согласится с позицией Милевского, кто-то возразит, но то, что Ярослав – пример для коллег – это факт. Например, для еще одного экс-"горняка" Олега Данченко, который также уехал профессионально расти в Рубин. Ну а что? Уж если такой известный футболист, как Ярослав Ракицкий на такое решился, почему я должен был отказываться?

А вообще, все осуждающие переход Ракицкого, ну почему вы такие пессимисты? Евгений Селезнев вот, например, считает, что Ярослав поехал в Санкт-Петербург кормить семью прославлять Украину: представь, например, выходит человек в финал Лиги Европы, выигрывает ее и выходит с флагом Украины. Я уверен, что он выйдет. Я знаю Ярика, он выйдет. Человек считает себя украинцем, он понимает, что он — украинец.

Идем дальше. Первого сентября люди зачастую грустят от того, что лето закончилось, но самым грустным человеком в украинском футболе был Тайсон. Посты и истории в Инстаграме не тронули руководство Шахтера, его не отпустили ни в Рому, ни в Милан. Поздравляю с концом моей мечты!, - написал бразилец. Где? В Инстаграме, конечно же.

Прошло два с половиной месяца. Наступил матч с Динамо, и про чемпионат Украины заговорили во всем мире. Причина – проявления расизма со стороны фанатов киевлян в отношении Дентиньо и Тайсона. Желания играть в чемпионате Украины у капитана Шахтера стало еще меньше: Первое, о чем я подумал – пора собирать вещи и возвращаться в Бразилию.

Быть уличенными в расизме – дело не самое приятное, а потому фанаты Динамо попытались оправдаться. Удачно или нет – судите сами, но доктор Дулиттл наверняка поставил бы лайк этим словам: Мы провели акцию в поддержку сов, как можно звук совы не отличить от звука обезьяны? Ох уж эти орнитологи!

Уже из отпуска, а благодаря желтым карточкам за неспортивное поведение он у Тайсона начался раньше, бразилец предупредил о скором расставании: У меня остался год по контракту с Шахтером, и я не буду его продлевать.

Вот кто точно будет с теплотой вспоминать 2019 год, так это Ингулец. Команда из Петрово впервые в своей истории вышла в финал Кубка Украины. Перед историческим матчем комиссия из УЕФА должна была взять пробы у игроков Ингульца, и президент клуба Александр Поворознюк увидел в этом происки соперника: Вы представляете, УЕФА приезжает в Петрово. Это же насколько нас нужно бояться, что Шахтер думает, что мы тут все живем на кокаинах. Но ничего, переживем и это.

А еще в 2019 году случилось историческое событие: Украина впервые в истории выиграла чемпионат мира по футболу. Да, пока это только U-20, но все начинается с малого, верно? А ведь был момент, когда творец успеха Александр Петраков несколько занервничал после вопроса журналиста, почему сборная так тяжело начинала матч с Катаром: Ну давайте мы уедем с чемпионата, раз вам не нравится. Все, до свидания!

Что за разговор без Лиги чемпионов? Что за Лига чемпионов без Криштиану Роналду? Португалец был крайне молчалив на групповом этапе, забив лишь один гол. В первом матче плей-офф против Атлетико Криштиану снова промолчал на поле, но вот в микс-зоне был красноречив, рассуждая о шансах пройти дальше после выездных 0-2: Я выиграл Лигу чемпионов пять раз, а Атлетико – ноль. Посмотрим.

Еще один неизменный атрибут Роналду – борьба за Золотой мяч, и после победы в Лиге наций со сборной Португалии он ответил вот так: Я выиграл три трофея и был хорош, как всегда. Не было ни одного сезона, чтобы я играл плохо, и этот – не исключение. За 16 лет цифры говорят сами за себя. Что я могу сделать еще?

Путь Роналду к Золотому мячу, а Ювентуса к Лиге чемпионов прервал Аякс, но сейчас речь не о туринцах. Перед этим амстердамцы выбили Реал, а все испанские газеты принялись тиражировать слухи о якобы конфликте между президентом клуба Флорентино Пересом и капитаном Серхио Рамосом. Серхио приписывают следующие слова: Рассчитайся со мной, и я уйду. Что же, Рамос до сих пор в Реале, а значит, конфликт погашен. Ну или с ним все еще не рассчитались.

И еще пару слов о вылетах из ЛЧ. Президент Ромы Джеймс Палотта после матча с Порту (1:3) был уверен, что его команду "обокрали", даже несмотря на наличие VAR. Он говорил немало, но весь его спич можно свести к пяти словам: Я устал от этого дерьма. Фернандиньо из Ман Сити также не был в восторге от видеоповтора, который показал минимальный офсайд и привел к вылету "горожан" из турнира. Он был еще лаконичнее: На**р VAR!

О планах, планах и журналистах. Летом, в разгар саги под названием "Возвращение блудного попугая Неймара" СМИ разнесли сенсационную новость: бразилец якобы написал игрокам Барселоны: Спокойно, я перехожу. Все принялись ждать официального подтверждения трансфера, но так и не дождались. Может, Неймар просто переходил где-то через дорогу?

Сейчас часто подводят итоги десятилетия, а помните его начало, когда изо всех колонок звучал Дима Билан, уверявший, что невозможное возможно? Томас Тухель после вылета его ПСЖ от Манчестер Юнайтед фактически повторил эти слова: Проиграть было невозможно, но мы проиграли.

Что же, такими были самые яркие, по нашему мнению, высказывания 2019 года. Уже скоро начнется новый, 2020 год, и мы включим все четыре монитора, чтобы не пропустить новых "сов" и новые "беляши". С наступающим!