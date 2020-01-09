Украина

Известный портал обновил стоимость футболистов.

Известный футбольный портал Transfermarkt обновил стоимость украинских футболистов в январе 2020 года. На вершине списка оказался защитник Манчестер Сити Александр Зинченко — 30 миллионов евро. Следом за ним идут вингер Динамо Виктор Цыганков, которого оценили в 20 миллионов и крайний форвард Вест Хэма Андрей Ярмоленко, оказавшийся вдвое дешевле Зинченко — 15 миллионов.

Самый внушительный прогресс продемонстрировал форвард Гента Роман Яремчук, который с 6,5 миллионов подорожал до 12. Также отметим, что цена на хавбека Аталанты Руслана Малиновского составляет 14 миллионов, а вингера Шахтера Евгения Коноплянки — всего 6.

В украинской Премьер-лиги самым дорогим игроком продолжает оставаться Цыганков, а подорожал больше всего защитник киевлян Виталий Миколенко — с 6 до 10 миллионов евро. Отметим, что самым дорогим легионером в УПЛ остается Тете, который оценивается в 17 миллионов евро.

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