Украина

Команды Сергея Лавриненко и Дмитрия Михайленко начали сезон с ничейного результата (1:1).

В первом матче игрового дня в УПЛ встречались дебютант высшего дивизиона Ингулец и Днепр-1. Петровцы считались номинальными хозяевами матча при том, что поединок проходил на стадионе гостей. Сразу же после стартового свистка днепряне забрали мяч под свой контроль, но их игровое преимущество не было очевидным. Подопечные Сергей Лавриненко быстро перехватили инициативу и даже заработали опасный штрафной, но прямому удару Ковалева не хватило точности. Практически сразу же после этого Днепр-1 вернул мяч себе и тоже мог забить со штрафного, но Кравченко пробил неточно. Практически сразу же после этого номинальные хозяева едва не привезли гол в свои ворота, но Довбик простил соперника, не сумев как следует попасть по мячу.

Через несколько минут петровцы ответили сопернику своим опасным моментом – Щедрый пробил по воротам из выгодной позиции, Сарнавский отбил мяч перед собой, но на добивании никого не оказалось. Практически сразу же после этого Ингулец опустился на свою половину поля, сосредоточившись исключительно на оборонительных действиях. Подопечные Михайленко много владели мячом, но не могли вскрыть оборону соперника. В одном из эпизодов Довбик попытался переправить мяч в ворота после прострела Тейлора, но Семенко помешал ему это сделать. Через две минуты после этого Артём таки помог своей команде забить. Нападающий едва не потерял мяч в штрафной площади, но все же сохранил его у себя, после чего отпасовал на Цурикова, а тот расстрелял ворота Шуста – 1:0.

После забитого гола днепряне не остановились на достигнутом, продолжив атаковать. Через несколько убрал Ковалева на замахе и опасно пробил в ближний угол, но Шуст справился с его ударом. Со временем петровцы все же перехватили инициативу и заработали несколько угловых, но они ни к чему не привели. Зато удалось забить с игры. На 42-й минуте Щедрый вывел свободного Балана на ударную позицию, а Денис послал мяч в дальний нижний угол – 1:1. В оставшиеся минуты Днепр-1 не нашел чем ответить на пропущенный гол, посему счет не претерпел изменений. Команды отправились на перерыв при ничейном счете.

После возобновления игры подопечные Михайленко вновь забрали мяч под свой контроль, оккупировав чужую половину поля. Им едва не удалось забить быстрый гол усилиями Цурикова, сыгравшего на добивании после сейва Шуста — Андрей пробил над перекладиной. Вскоре петровцам удалось успокоить игру. Они увели ее на чужую половине поля, где заработали несколько стандартов, но их подачи не принесли команде никаких дивидендов. Со временем днепряне вернули мяч себе и получили шикарную возможность забить, но Когут ею не воспользовался. Игорь пробил прямо прямо в Шуста, подхватив мяч после рикошета от Запорожца.

Номинальные гости продолжали много владеть мячом, рассчитывая дожать соперника. На некоторое время игра успокоилась, после чего Днепр-1 снова мог забить. В одном из эпизодов Когут мощно пробил по воротам из-за пределов штрафной, после чего мяч попал в перекладину. Уже через минут Адамюк воспользовался ошибкой Шуста на выходе и нанес удар по воротам, место в которых успел занять Квасный, переведший мяч на угловой. После этого Ингульцу удалось сбить темп игры, снова уведя ее ближе к центру поля.

Через некоторое время у днепрян был еще один шикарный шанс забить, но они его упустили. Дубинчак выполнил ювелирную подачу на Хобленко, а Алексей не попал по воротам из пределов вратарской площади. Подопечные Михайленко продолжали гнуть свою линию, надеясь таки дожать соперника и повести в счете. Однако им больше не удавалось всерьез угрожать воротам Шуста. Ближе к окончанию матча петровцы и вовсе перехватили инициативу, проведя несколько атак кряду с завершающими ударами по воротам, но они были неточными.

В компенсированное время днепрянам не удалось создать хотя бы подобие финального штурма, так что счет остался прежним. Как итог, Днепр-1 не смог разжиться тремя набранными очками, довольствуясь лишь одним. Ингулец же весьма удачно дебютировал в высшем дивизионе чемпионата Украины, продемонстрировав довольно содержательную игру.

Ингулец — Днепр-1 1:1

Голы: Балан, 42 — Цуриков, 33

Ингулец: Шуст — Балан, Семенко, Ковалев, Квасный (Синегуб, 81) — Лупашко (Шишка, 73), Кучеренко — Козак (Мкомола, 73), Запорожец, Щедрый (Бартулович, 68) — Сичинава

Днепр-1: Сарнавский — Адамюк, Логинов, Сафронов — Тейлор (Чичиков, 90), Кравченко, Вакулко (Когут, 46), Дубинчак — Хобленко, Довбик (Ярмолюк, 78), Цуриков (Назаренко, 77)

Предупреждения: Щедрый, Лупашко, Квасный — Адамюк, Вакулко, Кравченко, Когут