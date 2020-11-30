Украина

Два голевых действия футболиста киевского Динамо не остались без должного внимания.

Украинская Премьер-лига провела опрос среди членов экспертной комиссии относительно определения лучшего игрока, среди всех футболистов, принимавших участие в розыгрыше 11-го тура национального первенства.

По итогу голосования, победу в данной номинации одержал нападающий киевского Динамо Беньямин Вербич, два результативных действия (гол + голевой пас) которого помогли его клубу справиться с полтавской Ворсклой (2:1) в центральном матче украинского уик-энда.

В состав комиссии вошли: Олег Венглинский, Артур Валерко, Сергей Нагорняк, Игорь Шуховцев, Геннадий Орбу, Виктор Грачев, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев, Игорь Яворский.

Беньямин Вербич в голосовании опередил на два балла полузащитника луганской Зари Владислава Кочергина.