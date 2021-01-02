Украина

Органы заинтересовал вопрос низкой стоимости продажи арены.

Как сообщает ресурс Сумські дебати, прокуратура области зарегистрировала криминальное дело и начала расследование вопроса о продаже стадиона Юбилейный по заниженной цене.

На время данного процесса арена была арестована, а организаторам торгов — должностным лицам исполнительной службы — и покупателю готовится подозрение.

Как сообщает источник, стартовая цена лота во время аукциона составляла почти 5,5 млн грн., а во время торгов перевалила за отметку в 8 млн грн.

Бывший владелец арены — ООО "Сумыспортинвест", а покупателем, по информации журналиста телеканала Футбол Дмитрия Шпирко, стала компания "Север Агро Сервис", которая связана с любительским клубом Виктория из Николаевки Сумской области, только в следующем году планирующей войти в профессиональный футбол.

Стадион Юбилейный, на котором свои домашние поединки в этом сезоне проводит Альянс, рассчитан на 25 830 зрителей, и был введен в эксплуатацию 20 сентября 2001 года.