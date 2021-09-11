Украина

Football.ua представляет анонс поединка 7-го тура УПЛ между Шахтером и Днепром-1.

В центральном матче тура Шахтер попытается добыть победу в матче против Днепра-1 в Киеве на НСК Олимпийском.

Шахтер – Днепр-1

Суббота, 11 сентября, 19:30. НСК Олимпийский, Киев. Андрей Коваленко – главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале Футбол 1.

Хотя в истории Днепра-1 нет пока еще удачных результатов в играх против Шахтера, в предыдущих сезонах днепрянам все же удалось хорошенько потрепать нервы "горнякам". Не так просто "оранжево-черные" добывали эти победы. Не выглядит легкой прогулкой и предстоящая встреча.

Не забываем, что в уме Шахтер еще будет держать выездной поединок Лиги чемпионов против Шерифа, который со стратегической точки зрения будет одним из важнейших для команды Де Дзерби во всем групповом этапе.

Днепр-1 обладает хорошим подбором исполнителей, чтобы попробовать сыграть с Шахтером в достаточно открытый футбол. Монако обнажил проблемы Шахтера при выходе из обороны в атаку, когда команда находится под высоким прессингом. В принципе Игор Йовичевич обладает такими исполнителями, чтобы хотя бы ситуативно пробовать делать что-то подобное. А вот рискнет ли так играть хорватский специалист – вопрос. Вполне может быть, что днепряне закроются на своей половине и будут уповать на вертикальные скоростные атаки. Благо исполнители под такой футбол также имеются. Тот же Назаренко, тот же Гуцуляк легко могут убежать от своих оппонентов, если получат свободные зоны.

Конечно, Шахтер будет проводить ротацию. Как минимум, по той причине, что два основных футболиста обороны дисквалифицированы – Додо и Марлон. Вместо них скорее всего на поле появятся Витао и Конопля. Возможно игровое время получит, и Тарас Степаненко и появится на поле с первых минут матча.

Шахтер безусловный фаворит предстоящего матча, но Днепр-1 выглядит той командой, которая способна создать большие проблемы "горнякам".

История противостояний в УПЛ

Всего матчей в УПЛ: 4 (4 победы Шахтера)

На поле Шахтера: 2 (2 победы Шахтера)

Разница забитых и пропущенных голов: 9-2 в пользу Шахтера

Самый результативный матч: победа Шахтера 4:1 (2020)

прогноз 1:1

Сергей Горбаченко, Football.ua