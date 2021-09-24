Представляем вашему вниманию видео трансляции жеребьевки следующего этапа турнира.
Сегодня, 24 сентября, в киевском Доме футбола состоится жеребьевка пятого раунда Кубка Украины, в котором 11 клубов-победителей четвертого этапа и пять представителей УПЛ из еврокубковой зоны узнают своих соперником по 1/8 финала турнира.
Церемония начнется в 12:00. Следить за ее событиями вы сможете в онлайн-трансляции на Football.ua.
Участники 1/8 финала Кубка Украины
УПЛ: Динамо, Шахтер, Днепр-1, Ворскла, Александрия, Заря, Верес, Рух, Колос, Металлист 1925, Черноморец, Мариуполь, Львов.
Первая лига: Металлист, Альянс.
Вторая лига: ЛНЗ
Базовый день проведения матчей 1/8 финала Кубка Украины — 27 октября.
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