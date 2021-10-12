Украина

Юношеская сборная вырвала ничью у Польши и добилась необходимого результата.

Сборная Украины U-19 заняла первое место в отборочной группе и пробилась в элит-раунд Евро-2022 благодаря ничьей с Польшей.

В сегодняшнем поединке подопечные Владимира Езерского пропустили дважды к середине первого тайма, но сравняли счет благодаря голам Ярмолюка с пенальти и Удода. Несмотря на ничейный результат, "сине-желтые" сохранили за собой первую строчку в группе 5 и опередили команды Финляндии, Польши и Мальты.

Польша U-19 – Украина U-19 2:2

Голы: Букса, 12 (пен.), 31 – Ярмолюк, 45+2, (пен.), Удод (83).

Польша U-19: Ойжинський, Мосур (к), Ковальський, Липп, Нейгебауэр (Урбанський, 86), Буковський (Кисель, 86), Палаж, Марцик, Букса (Влодарчик, 56), Форнальчик (Старзунський, 80), Ленговський.

Украина (U-19): Твардовский, Козик, Удод, Мампасси, Булеза (Фаруна, 82), Очеретько (к), Лосенко (Яцик, 46), Ярмолюк (Хромей, 90+3), Волошин, Шостак (Малиш, 82), Горбач (Микитишин, 68).

Предупреждения: Форнальчик – Мампассии, Удод.

Весной следующего года Украине U-19 предстоит сыграть в элит-раунде отбора, где она поборется за место в финальном раунде юношеского Евро.