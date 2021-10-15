Украина

Бывший защитник Динамо рассказал о киевском периоде своей карьеры.

Экс-футболист киевского Динамо Александар Драгович поделился воспоминаниями об украинском периоде карьеры.

Футболист успел застать события Евромайдана, а также начало военных действий на Донбассе.

"Хорошо помню, как все началось. Мы были на базе, кто-то включил телевизор – весь центр города был в огне, везде было полно солдат. Также были слухи, что закроют аэропорт, из страны никто не сможет вылететь. Я испугался. Была большая неопределенность, как в начале коронавируса.

Я перемещался между домом и базой. Клуб предоставил шофера, который возил футболистов туда и обратно. Однажды мы стояли на светофоре, когда из переулка выбежало три человека. Они порезали покрышки двум полицейским машинам впереди нас, разбили окна камнями и убежали.

Клуб о нас хорошо заботился, сделал все для нашей безопасности. Когда началась война на востоке Украины — в Киеве это было незаметно для нас",- приводит слова футболиста Spox.

Напомним, Драгович выступал за киевское Динамо в период с 2013 по 2016 год. За это время австрийский защитник провел 111 матчей за киевлян во всех турнирах, в которых сумел забить два мяча, а также дважды отдал голевую передачу.