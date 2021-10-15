Киевский клуб огласил заявку на ближайший матч УПЛ.
Владислав Супряга, Фото Динамо Киев
15 октября 2021, 19:46
Киевское Динамо в гостях сыграет матч 11-го тура Украинской Премьер-Лиги против ПФК Львов в субботу, 16 октября.
Тренерский штаб столичного клуба определился с футболистами, которые могут принять участие в будущем поединке. Мирча Луческу взял с собой 21 футболиста, где нашлось место всего одному форварду — Владиславу Супряге.
Текстовая онлайн-трансляция поединка будет доступна на нашем сайте.
Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени.