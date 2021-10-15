Украина

Киевский клуб огласил заявку на ближайший матч УПЛ.

Киевское Динамо в гостях сыграет матч 11-го тура Украинской Премьер-Лиги против ПФК Львов в субботу, 16 октября.

Тренерский штаб столичного клуба определился с футболистами, которые могут принять участие в будущем поединке. Мирча Луческу взял с собой 21 футболиста, где нашлось место всего одному форварду — Владиславу Супряге.

Текстовая онлайн-трансляция поединка будет доступна на нашем сайте.

Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени.