Украина

Football.ua представляет анонс поединка 1/8 финала Кубка Украины между одесским Черноморцем и донецким Шахтером.

Черноморец на своем поле будет принимать одного из фаворитов данного турнира и будет нацелен на то, чтобы сотворить сенсацию в этом поединке.

Черноморец – Шахтер

Среда, 27 октября, 19:30. Центральный стадион Черноморец, Одесса. Александр Шандор – главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале Футбол 2.

Жеребьевка этой стадии Кубка Украины очень занимательно свела Динамо с Мариуполем, где выступает огромное количество молодежи Шахтера, а также свела Шахтер с Черноморцем, где в этом сезоне изобилие динамовцев. Это лишь говорит о принципиальности данного противостояния. Молодые динамовцы в футболках одесского Черноморца наверняка будут стремиться проявить себя как можно лучше и постараются выиграть в этом матче.

Все мы помним встречу Шахтера и Черноморца в чемпионате в этом сезоне, и даже несмотря на победу "горняков", те три очка простыми назвать нельзя. Одесситы создали вдоволь своих моментов и будь их реализация на более высоком уровне, вполне могли бы рассчитывать на очки. Правда, нет уверенности, что в предстоящем матче с реализацией все будет хорошо. Подопечные Юрия Мороза играют в интересный атакующий футбол и очень много создают, а вот забивают гораздо меньше. Отличный пример – последний поединок в чемпионате против Львова. Одесситы создали убойное количество моментов, а забили лишь раз и в итоге сыграли вничью 1:1.

Атакующий потенциал у Черноморца действительно высок, вполне может быть, что одесситы забьют в ворота Шахтера, но вот с обороной все гораздо хуже. Команда Юрия Мороза пропускает много, а иногда неприлично много. Разница забитых и пропущенных голов в чемпионате 12-26 и это в 12 сыгранных матчах. Получается в среднем один гол в ворота соперника и более двух в свои забивается в матчах с участием Черноморца.

Наверняка об этой статистике прекрасно знает и Шахтер, который точно даст игровое время тем исполнителям, которые находятся под первой командой и ждут свой шанс. Благо такие люди имеются и с точки зрения глубины состава у "горняков" особых проблем нет.

Скорее всего в этом матче будет забито достаточно много голов, может быть даже будут голы и в ворота Шахтера, но нет никаких оснований полагать, что Черноморец сумеет навязать какую-то борьбу донецкому клубу за выход в следующий этап турнира.

Статистика личных противостояний в Кубке Украины

Всего игр: 7 (1 победа Черноморца, 6 побед Шахтера)

На поле Черноморца: 3 (1 победа Черноморца, 2 победы Шахтера)

Разница забитых и пропущенных голов: 3-12 в пользу Шахтера

Самый результативный матч: победы Шахтера 3:0 (2008 и 2013)

прогноз 1:4

Сергей Горбаченко, Football.ua