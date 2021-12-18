Украина

Защитник Ворсклы поделился своими впечатлениями от первой части сезона УПЛ.

Полтавская Ворскла завершила первую часть сезона украинской Премьер-лиги с 33 набранными очками за 18 поединков, что обеспечило ей пятую строчку турнирной таблицы.

21-летний ганский защитник команды Юрия Максимова Наджееб Якубу прокомментировал свои впечатления от игры команды в данном отрезке сезона, а также поделился ожиданиями от весенней части чемпионата.

"Ох уж этот конец года… Низкие температуры, тяжелые, промерзшие поля — каждый боится получить травму. Мы и сами видели, в каком составе были вынуждены доигрывать несколько последних туров.

Что же касается в целом этого отрезка, то он мне понравился. Однако, я очень сильно расстраиваюсь, если по ходу нашей игры кто-то выпадает надолго из-за тяжелой травмы. Я твердо уверен в том, что остаток сезона мы проведем куда сильнее. Хорошо подготовимся за зимнюю паузу, после чего продолжим двигаться к цели.

Считаю, что наш лучший матч, где мы показали желание, выдержку и дисциплину, — игра на поле киевского Динамо. Я сейчас вспоминаю атмосферу, которая царила в нашей раздевалке после игры, — нереально передать словами.

Другой пример встречи, которая по содержанию была качественной, но не удалась с точки зрения результата, — это были 0:0 против Черноморца. Что мы только не делали, но мяч уперто не лез в ворота!

Меньше всего сейчас хочется говорить о завершающих турах в этом году по объективным причинам. Нереальное количество травмированных ключевых футболистов не позволило нам показать свой лучший футбол.

Уже неоднократно говорил, что очень счастлив быть частью дружной семьи Ворсклы. Желаю всем нашим болельщикам счастливого Нового года, а команде — новых побед. Слава Украине!", — заключил футболист.

Полтавская Ворскла вернется к матчам УПЛ домашней игрой против ровенского Вереса в конце февраля 2022 года.