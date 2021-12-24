Украина

Футболист не переедет в Украину.

Киевское Динамо вышло на бразильский Крузейро с предложением приобрести форварда Игора Тиаго.

Однако как сообщает издание Itatiaia, клуб ответил киевлянам отказом о их запросу. Сумма, которую предлагал киевский клуб, остается неизвестной.

Также сообщается, что помимо Динамо Крузейро отказал в продаже 20-летнего нападающего словацкому ДАКу, который готов был приобрести его за 550 тысяч евро и японскому клубу.

На данный момент у клуба также есть предложения от болгарского Лудогорца, готового заплатить 1,2 миллиона евро и еще одного европейского клуба (2,3 миллиона евро).

В текущем сезоне Тиаго сыграл за Крузейро 29 матчей, в которых сумел забить семь голов.

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