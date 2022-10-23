Україна

Яка із двох команд відштовхнеться від зони перехідних матчів?

Рух просто розкішно відіграв на виїзді проти Ворскли. Дивно, як Кітела та Слюбик у дебютному матчі на рівні УПЛ (!) змогли впоратися з, без перебільшення, зірками ліги, але факт залишається фактом. Рух заслужено переміг у Полтаві, міг забивати більше одного м'яча і напевно вимагатиме продовження банкету в домашній грі.

Металіст 1925, тим часом, явно здає. Один набраний пункт – явно не те, на що чекали всі причетні до цього клубу від спарки домашніх матчів з Минаєм та ФК Львів. І поринаючи глибше, починаєш помічати, що поточне десяте місце – наслідок особливого календаря, в якому було п'ять домашніх ігор. І навіть у них харків'яни виступили далеко не блискуче, давши поповнити очкову скарбничку, крім названих вище аутсайдерів, ще й Чорноморцю.

З іншого боку, на виїзді Металіст 1925 грав поки що виключно з командами із зони ЛЧ. І навіть за таких умов примудрився щось набрати: якщо у гостях у Дніпра-1 харків'яни впевнено програли, то з Шахтарем здобули нульову нічию. Рух – перший виїзд, який передбачає для “двадцять п'ятих” перехід середини поля.

І в таких умовах особливо цікаво поглянути на гравців групи атаки, особливо на Борячука. Почав чемпіонат він так, що нагадав, чому колись вважався найталановитішим вихованцем академії Шахтаря. Саме його зусиллями було обіграно Ворскла, причому один із двох голів Андрія був справжнім шедевром.

Але продовжив Борячук так, що нагадав, чому він зараз у Металісті 1925 року, а не в Шахтарі. Андрій дуже нестабільний, і ті два голи Ворсклі так і залишаються єдиними для нього у сезоні. Пора вже повернути рівень, інакше можна й тут втратити місце в основі: Віталій Пономар відіграв не один сезон в УПЛ у складі Олександрії. Легкого життя точно не буде: Кучук налаштовує своїх бійців на боротьбу, а до цих бійців уже встиг повернутися й Федорчук.

P.S. Навіть цей анонс був підготовлений до новини про розставання Металіста 1925 року з Валерієм Кривенцовим. Не хтось із зони вильоту, не Мірча Луческу, не Віктор Скрипник, а тренер, який два сезони поспіль впевнено виступає в УПЛ із дуже середнім складом, став першим звільненим у сезоні — ще й за неповну добу до найближчої гри. Абсолютно незрозуміле, за спортивними мірками просто злочинне рішення керівництва мотивує бажати "двадцять п'ятим" виключно поразок.

Історія протистояння

На рівні УПЛ команди зіграли два матчі, обмінявшись домашніми перемогами.

Орієнтовні склади

Рух: Паньків – Роман, Слюсар , Дідик , Лях – Сапуга, Федорчук – Соломон-Отабор, Таллес, Мисик – Климчук.

Металіст 1925: Мозіль – Капінус, Курило, Безуглий, Жичиков – Вачіберадзе –Ременюк, Кравченко, Габелок, Русин – Борячук

прогноз 1:0

Віталій Пасічний, Football.ua