Україна

Український клуб провернув непоганий трансфер.

Львівський Рух повідомив на своєму офіційному сайті про підписання нападника Брайта Енобахаре.

Контракт з 24-річним нігерійським форвардом підписаний строком на вісім місяців — до літа 2023. Трансфер відбувся на правах вільного агента.

Енобохаре до Руха виступав за Вулвергемптон, вихованцем якого він є. На його рахунку за англійський клуб 49 матчів та три голи.

Також нігерієць захищав кольори Ковентрі, афінського АЕКа, Вігана, Кілмарнока, а його останнім клубом був Хапоель Ієрусалім.