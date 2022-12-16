Україна

Український форвард відреагував на черговий масований ракетний обстріл України державою-терористом.

Ранок 16 грудня 2022 року розпочався для всіх українців з чергового терористичного акту з боку російської федерації, яка розпочала масований ракетний обстріл території України.

Колишній нападник національної збірної України Роман Зозуля базовано відреагував на дії держави-терориста та її злочинного путінського режиму.

"Бачу, що масштабна тривога в Україні. Пуски з каспію. Пам’ятаємо: русня — не люди. І наша зневага до них недостатня", — написав Зозуля в своєму Telegram-каналі.