Україна

Організатори змагань запланували благодійну акцію.

Вихідні на поточному тижні супроводжуватимуться проведенням чергового туру української Прем’єр-ліги, який цього разу розтягнеться одразу на три дні: із п’ятниці до неділі.

Що об’єднуватиме всі матчі, які належить зіграти командам, так це спеціальна благодійна акція від організаторів національної першості, яка спрямована на виказування пошани та підтримку родин загиблих на війні представників фанатських рухів.

"Ми хочемо вкотре наголосити, що всі ми — члени однієї великої української футбольної сім’ї, а сім’ю, як відомо, не полишають у біді

Українська Прем’єр-Ліга спільно з фондом "Трибуна Героїв" ініціює всеукраїнську гуманітарну акцію на підтримку сімей загиблих воїнів, які в мирному житті були членами фанатського руху українських клубів.

Футбольна родина, кожен вболівальник і футболіст, кожен працівник клубів, кожен футбольний журналіст не забувають і шанують пам’ять своїх найкращих синів, які віддали життя за свободу і незалежність нашої Держави.

Наша футбольна родина завжди поруч, щоб втішити та полегшити біль втрати рідним полеглих Героїв.

Саме тому УПЛ започатковує нову традицію — проведення "Туру пам’яті", у рамках якого заплановано масштабний збір коштів, церемонії вшанування полеглих Героїв та відвідини матчів сім’ями загиблих воїнів. Першим "Туром пам’яті" буде 18-й тур Прем’єр-ліги.

Усі матчі розпочнуться з хвилини мовчання на честь більш ніж 160 футбольних фанатів, що повернулися з війни на щиті. Кожен вболівальник під час матчу, і кожен футбольний клуб зможе долучитись до проведення "Туру пам’яті" в рамках збору коштів для сімей полеглих фанатів.

Сподіваємось, що наша гуманітарна ініціатива стане шанобливою традицією не тільки в УПЛ, і згодом "Тури пам’яті" пройдуть у багатьох чемпіонатах Європи", — ідеться в офіційному зверненні УПЛ стосовно благодійної події.

Матчі 18 туру національної першості розпочнуться з п’ятничної гри на ужгородському Авангарді поміж харківським Металістом та Олександрією, о 13:00, а завершуватимуться протистоянням на Арені Львів поміж донецьким Шахтарем та львівським Рухом у неділю, о 15:00.